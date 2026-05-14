Intel продолжает терять рынок процессоров — AMD усилила позиции в ПК и ноутбуках

I квартал 2026 года оказался весьма благоприятным для AMD: компании удалось увеличить свои доли не только в серверном, но и в клиентском сегментах, гласит статистика Mercury Research. Сейчас AMD принадлежат 38,1 % рынка всех x86-процессоров в денежном выражении.

В сегменте потребительских ПК AMD в I квартале продолжила укреплять позиции: выраженная в единицах доля компании на рынке клиентских процессоров выросла до 29,6 % с 29,2 % в предыдущем квартале; годом ранее этот показатель был 24,1 %. В денежном выражении позиции AMD оказались ещё сильнее: 31,4 % рынка против 26,6 % в I квартале 2025 года. За Intel, однако, остались почти 69 % рынка клиентских процессоров в денежном выражении. И просто так «синие» не сдадутся — они возлагают большие надежды на чипы семейства Nova Lake.

Положительным, хотя и в отдельных аспектах тревожным, стал для AMD I квартал на рынке настольных ПК. В штучном выражении доля компании составила 33,2 %, что несколько ниже, чем 36,4 % в предшествующем праздничном квартале, но значительно выше, чем 28 % по итогам I квартала 2025 года. Intel, напротив, нарастила свои позиции квартал к кварталу до 66,8 %, но годом ранее её доля рынка составляла 72 %. В денежном выражении AMD просела квартал к кварталу до 37,6 %, но показала рост на 3,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сегменте процессоров для мобильных ПК AMD продемонстрировала лучший квартал за всю историю — её доля рынка в штуках составила 28,3 %. Для сравнения: в IV квартале 2025 года этот показатель был равен 26 %, а в I квартале 2025 года — 22,5 %. Intel, однако, сохранила за собой львиную долю рынка в размере 71,7 %, но в I квартале 2025 года ей принадлежали 77,5 %. В денежном выражении рост AMD оказался более впечатляющим — по итогам отчётного периода её доля рынка достигла 28,9 %. В предшествующем квартале этот показатель составлял 24,9 %, а годом ранее — 22,2 %.

