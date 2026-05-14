Фильм по The Legend of Zelda выйдет раньше ожидаемого — премьеру опять перенесли

Соавтор серии приключенческих фэнтезийных экшенов The Legend of Zelda Сигэру Миямото (Shigeru Miyamoto) в официальном микроблоге Nintendo объявил о новом переносе полнометражного фильма по мотивам франшизы.

Напомним, экранизация The Legend of Zelda должна была выйти 26 марта 2027 года, однако спустя два месяца после анонса премьеру отложили на шесть недель — до недавнего времени релиз ожидался 7 мая 2027-го.

Как сообщил Миямото, теперь выпустить фильм по The Legend of Zelda в мировом прокате планируют на неделю раньше обещанного — 30 апреля 2027 года. Причины нового переноса не уточняются.

«Команда старается изо всех сил, что выпустить фильм как можно скорее. До релиза остаётся меньше года, поэтому спасибо за ваше терпение», — поблагодарил Миямото сообщество фанатов The Legend of Zelda.

Роли принцессы Зельды и её воина Линка в экранизации The Legend of Zelda исполнят британские актёры Бо Брагасон (Bo Bragason) и Бенджамин Эван Эйнсворт (Benjamin Evan Ainsworth) соответственно.

Режиссёром адаптации выступит Уэс Болл (Wes Ball), снявший «Планета обезьян: Новое царство» и трилогию «Бегущий в лабиринте». Съёмки фильма проходили в Новой Зеландии и завершились в апреле.

The Legend of Zelda берёт начало в 1986 году — с тех пор игры серии продались по миру в количестве свыше 180 млн копий. Экранизацию финансирует Nintendo совместно с Sony Pictures Entertainment.