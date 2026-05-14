Сегодня 14 мая 2026
Фильм по The Legend of Zelda выйдет раньше ожидаемого — премьеру опять перенесли

Соавтор серии приключенческих фэнтезийных экшенов The Legend of Zelda Сигэру Миямото (Shigeru Miyamoto) в официальном микроблоге Nintendo объявил о новом переносе полнометражного фильма по мотивам франшизы.

Источник изображений: Nintendo

Напомним, экранизация The Legend of Zelda должна была выйти 26 марта 2027 года, однако спустя два месяца после анонса премьеру отложили на шесть недель — до недавнего времени релиз ожидался 7 мая 2027-го.

Как сообщил Миямото, теперь выпустить фильм по The Legend of Zelda в мировом прокате планируют на неделю раньше обещанного — 30 апреля 2027 года. Причины нового переноса не уточняются.

«Команда старается изо всех сил, что выпустить фильм как можно скорее. До релиза остаётся меньше года, поэтому спасибо за ваше терпение», — поблагодарил Миямото сообщество фанатов The Legend of Zelda.

Роли принцессы Зельды и её воина Линка в экранизации The Legend of Zelda исполнят британские актёры Бо Брагасон (Bo Bragason) и Бенджамин Эван Эйнсворт (Benjamin Evan Ainsworth) соответственно.

Режиссёром адаптации выступит Уэс Болл (Wes Ball), снявший «Планета обезьян: Новое царство» и трилогию «Бегущий в лабиринте». Съёмки фильма проходили в Новой Зеландии и завершились в апреле.

The Legend of Zelda берёт начало в 1986 году — с тех пор игры серии продались по миру в количестве свыше 180 млн копий. Экранизацию финансирует Nintendo совместно с Sony Pictures Entertainment.

Теги: the legend of zelda, nintendo, sony pictures entertainment, экранизация
