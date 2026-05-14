Сегодня 15 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI может подать в суд на Apple из-за...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

OpenAI может подать в суд на Apple из-за слабого продвижения ChatGPT

По словам Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, компания OpenAI собирается подать в суд на компанию Apple из-за «напряжённых» отношений с производителем iPhone. Проблема заключается в недостаточно глубокой интеграции ChatGPT и недостаточно усердном продвижении ИИ-бота.

Источник изображения: MacRumors

Источник изображения: MacRumors

В 2024 году компании заключили партнёрское соглашение, в рамках которого чат-бот ChatGPT от OpenAI был интегрирован в такие функции, как Siri и Image Playground в iOS, iPadOS и macOS. Пользователи iPhone также могут оформить подписку на ChatGPT напрямую через приложение «Настройки», при этом Apple получает часть дохода. Однако, как сообщается в статье, OpenAI рассчитывала на более глубокую интеграцию ChatGPT в дополнительные приложения Apple и на более заметное место в Siri.

Руководители OpenAI также считают, что Apple недостаточно активно рекламировала интеграцию, из-за чего о ней узнало меньше пользователей. Изначально в OpenAI полагали, что сделка может принести миллиарды долларов в год в виде дохода от подписок, но этого «даже близко не произошло». Судя по всему, такие ожидания были связаны с тем, что Apple позиционировала соглашение как возможность, сравнимую с многомиллиардной сделкой с Google по поиску в Safari.

Из-за культуры секретности в Apple в OpenAI не знали, как именно ChatGPT будет интегрирован в iPhone, iPad и Mac. «По сути, они сказали: "OpenAI должна довериться нам"», — рассказал Bloomberg неназванный представитель OpenAI. Он назвал сделку «провальной». «Мы сделали всё, что от нас зависело с точки зрения продукта. А они нет, и, что ещё хуже, они даже не приложили никаких усилий», — сказал представитель компании.

Чтобы получить ответ от чат-бота OpenAI, пользователи Siri должны произнести или напечатать слово «ChatGPT». Ответы ChatGPT, отображаемые в интерфейсе Siri, содержат меньше информации, чем в приложении ChatGPT.

Попытки OpenAI пересмотреть условия сделки, судя по всему, ни к чему не привели. По словам Гурмана, из-за сложившейся ситуации OpenAI рассматривает возможность подачи судебного иска против Apple. Сообщается, что разработчик чат-бота рассматривает различные варианты действий, в том числе отправку Apple письма с претензией о нарушении условий договора, без подачи полноценного иска. В OpenAI всё же надеются решить вопрос во внесудебном порядке.

Ожидается, что в будущей iOS 27 появятся и другие чат-боты, такие как Gemini от Google и Claude от Anthropic, но, судя по всему, это не является поводом для недовольства со стороны OpenAI, поскольку их партнёрство с Apple никогда не было эксклюзивным. Согласно слухам, в приложении Siri для iOS 27 появится функция «Расширения» для других чат-ботов, что может способствовать популяризации ChatGPT. Однако на данный момент в OpenAI считают, что их интересы ущемляются.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OpenAI предложила создать глобальный орган контроля ИИ с участием Китая и США
Apple открыла iPhone для сторонних наушников и часов — но только в одном регионе
Желая снизить зависимость от OpenAI, корпорация Microsoft присматривает для покупки новые ИИ-стартапы
Видеокарты Radeon RX 6000 и RX 7000 получат поддержку масштабирования AMD FSR 4.1
Anthropic заявила, что ИИ уже пишет более 90 % её кода
Anthropic Claude помог вернуть биткоины на $400 тысяч, но блокчейн не взламывал
Теги: chatgpt, openai, apple, интеграция, судебное разбирательство
chatgpt, openai, apple, интеграция, судебное разбирательство
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
На следующей неделе мимо Земли пролетит астероид размером с дом — он будет вчетверо ближе Луны
Российский аналог Starlink начали испытывать в поездах
Стартап учёного из NASA заявил о разработке неиссякаемых источников питания на энергии вакуума
Некогда чрезвычайно успешная GoPro ищет себе покупателя — её цена упала на 97 % со своего пика 2014 года
Инди-разработчик попросил пользователя Steam удалить негативный отзыв и получил ещё больше негативных отзывов
OpenAI может подать в суд на Apple из-за слабого продвижения ChatGPT 47 мин.
Фильм по The Legend of Zelda выйдет раньше ожидаемого — премьеру опять перенесли 2 ч.
Яростный мультиплеерный шутер Hell Let Loose: Vietnam отправит игроков воевать во вьетнамские джунгли — новый трейлер и дата выхода 4 ч.
AMD выпустила драйвер с поддержкой Forza Horizon 6 и 007 First Light 5 ч.
Subnautica 2 вышла в раннем доступе — продажи уже превысили миллион копий 5 ч.
Видеокарты Radeon RX 6000 и RX 7000 получат поддержку масштабирования AMD FSR 4.1 7 ч.
Amazon отменила MMO по «Властелину колец», но уже взялась за новую «захватывающую» игру 8 ч.
Google урезает лимиты: некоторым новым пользователям Gmail выделяют всего 5 Гбайт вместо 15 Гбайт 8 ч.
Anthropic заявила, что ИИ уже пишет более 90 % её кода 8 ч.
Virtuozzo предложила инфраструктурную систему V/IS для ИИ, которая поможет справиться с ростом цен на ПО VMware 8 ч.
Новая статья: Обзор ноутбука Acer Swift Go 14 AI: в дороге не подведет 8 мин.
Nvidia мчится к капитализации в $6 трлн — за неделю акции выросли на 20 % 3 ч.
Крупнейший солнечный беспилотник совершил рекордный по длительности полёт и пропал в океане 3 ч.
Microsoft готовит компактный Xbox-контроллер для облачного гейминга 3 ч.
Угроза забастовки на полупроводниковых фабриках Samsung снова разогнала цены на память 3 ч.
Microsoft заподозрили в подавлении конкуренции через Word, Teams и Copilot 4 ч.
Razer представила игровой ноутбук Blade 18 с производительностью настольного ПК 4 ч.
«Несчастны все, кроме руководства»: в Meta рекордно упал моральный дух, несмотря на рекордные прибыли 7 ч.
Благодаря спросу на ИИ AMD нарастила долю на рынке серверных CPU, а Intel потихоньку теснит Arm 7 ч.
MSI выпустит очень лимитированную GeForce RTX 5080 в стиле «Мандалорца и Грогу» 8 ч.