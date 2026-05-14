OpenAI может подать в суд на Apple из-за слабого продвижения ChatGPT

По словам Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, компания OpenAI собирается подать в суд на компанию Apple из-за «напряжённых» отношений с производителем iPhone. Проблема заключается в недостаточно глубокой интеграции ChatGPT и недостаточно усердном продвижении ИИ-бота.

В 2024 году компании заключили партнёрское соглашение, в рамках которого чат-бот ChatGPT от OpenAI был интегрирован в такие функции, как Siri и Image Playground в iOS, iPadOS и macOS. Пользователи iPhone также могут оформить подписку на ChatGPT напрямую через приложение «Настройки», при этом Apple получает часть дохода. Однако, как сообщается в статье, OpenAI рассчитывала на более глубокую интеграцию ChatGPT в дополнительные приложения Apple и на более заметное место в Siri.

Руководители OpenAI также считают, что Apple недостаточно активно рекламировала интеграцию, из-за чего о ней узнало меньше пользователей. Изначально в OpenAI полагали, что сделка может принести миллиарды долларов в год в виде дохода от подписок, но этого «даже близко не произошло». Судя по всему, такие ожидания были связаны с тем, что Apple позиционировала соглашение как возможность, сравнимую с многомиллиардной сделкой с Google по поиску в Safari.

Из-за культуры секретности в Apple в OpenAI не знали, как именно ChatGPT будет интегрирован в iPhone, iPad и Mac. «По сути, они сказали: "OpenAI должна довериться нам"», — рассказал Bloomberg неназванный представитель OpenAI. Он назвал сделку «провальной». «Мы сделали всё, что от нас зависело с точки зрения продукта. А они нет, и, что ещё хуже, они даже не приложили никаких усилий», — сказал представитель компании.

Чтобы получить ответ от чат-бота OpenAI, пользователи Siri должны произнести или напечатать слово «ChatGPT». Ответы ChatGPT, отображаемые в интерфейсе Siri, содержат меньше информации, чем в приложении ChatGPT.

Попытки OpenAI пересмотреть условия сделки, судя по всему, ни к чему не привели. По словам Гурмана, из-за сложившейся ситуации OpenAI рассматривает возможность подачи судебного иска против Apple. Сообщается, что разработчик чат-бота рассматривает различные варианты действий, в том числе отправку Apple письма с претензией о нарушении условий договора, без подачи полноценного иска. В OpenAI всё же надеются решить вопрос во внесудебном порядке.

Ожидается, что в будущей iOS 27 появятся и другие чат-боты, такие как Gemini от Google и Claude от Anthropic, но, судя по всему, это не является поводом для недовольства со стороны OpenAI, поскольку их партнёрство с Apple никогда не было эксклюзивным. Согласно слухам, в приложении Siri для iOS 27 появится функция «Расширения» для других чат-ботов, что может способствовать популяризации ChatGPT. Однако на данный момент в OpenAI считают, что их интересы ущемляются.