Honda впервые с 1957 года ушла в убыток — электромобильная стратегия дала сбой

Японский автопроизводитель Honda Motor подвёл итоги 2026 финансового года, завершившегося 31 марта, объявив о первом в своей истории с момента выхода на Токийскую фондовую биржу в 1957 году операционном убытке, составившем 414,3 млрд иен ($2,63 млрд). Это выше консенсус-прогноза 22 аналитиков, опрошенных LSEG, в 315,6 млрд иен ($1,99 млрд) убытка, тогда как годом ранее у компании была операционная прибыль в 1,2 трлн иен ($7,58 млрд).

Источник изображения: Honda

Чистый убыток компании составил 423,9 млрд иен ($2,68 млрд), хотя годом ранее у неё была чистая прибыль в размере 835,8 млрд иен ($5,28 млрд). Как сообщила Honda, убытки связаны с пересмотром стратегии по выпуску электромобилей, не оправдавшего надежды, и связанным с этим списанием затрат на сумму 1,57 трлн иен ($9,91 млрд). Также компания ожидает дополнительного списания стоимости своих предыдущих инвестиций в электромобили в текущем финансовом году на сумму около 500 млрд иен ($3,16 млрд).

Автомобильным компаниям пришлось скорректировать свои планы по электрификации выпускаемого транспорта после того, как администрация Дональда Трампа (Donald Trump) отменила более жёсткие правила выбросов, введённые администрацией Джозефа Байдена (Joseph Biden), а также убрала огромные финансовые штрафы, с которыми сталкивались автопроизводители за их нарушение. Кроме того, новая администрация отменила субсидии в размере $7500 для американских покупателей электромобилей, что привело к резкому падению их продаж.

Генеральный директор Honda Тосихиро Мибе (Toshihiro Mibe) заявил об отказе от поставленной цели увеличить выпуск электромобилей, чтобы их доля составляла пятую часть продаж новых автомобилей к 2030 году, а также от цели полного перехода на продажи электромобилей или автомобилей на топливных элементах к 2040 году. Также Honda на неопределённый срок приостановила свой проект по производству электромобилей и батарей в Канаде стоимостью $11 млрд.

Между тем компания рассчитывает выйти на прибыльную работу уже в этом финансовом году, прогнозируя операционную прибыль в размере 500 млрд иен ($3,16 млрд) за счёт мер по сокращению затрат и прибыльного мотоциклетного бизнеса. Чистая прибыль, как ожидается, составит 260 млрд иен ($1,64 млрд).

Теги: honda, финансы, электромобиль, япония
