«Выглядит сногсшибательно»: подводный геймплей в Assassin’s Creed Black Flag Resynced заворожил фанатов

Основной экшен в пиратском боевике с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag проходит на воде, однако в игре есть и подводные секции. Как они выглядят в предстоящем ремейке, показал портал IGN.

Напомним, на анонсе сообщалось, что по сравнению с оригинальной версией подводные исследования в Assassin’s Creed Black Flag Resynced (именно так называется ремейк) стали масштабнее, красивее и опаснее, чем прежде.

Опубликованный IGN эксклюзивный геймплейный ролик Assassin’s Creed Black Flag Resynced длится чуть больше минуты и демонстрирует изучение главным героем Эдвардом Кенуэем глубин Карибского моря.

За минуту протагонист успевает полюбоваться на медуз, оттолкнуться от оказавшейся под водой мачты (ускоряет перемещение), исследовать обломки затонувшего корабля и пережить атаку акулы.

Несмотря на скоротечность, ролик вызвал бурную реакцию среди зрителей. Фанатов заворожила детализация подводной секции и проработка анимаций. «Это выглядит сногсшибательно», — уверен lethanosjames2976.

Ремейк создаётся с нуля на новейшей версии движка Anvil. Обещают рейтрейсинг, обновлённую симуляцию воды, динамичные бои, кровь, улучшенный стелс и паркур, а также текстовый перевод на русский.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced выйдет 9 июля на PC (Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S. Игра стоит от $60 (предзаказы в России недоступны). Системные требования проекта уже известны.