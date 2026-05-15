Ненасытный ИИ может снова отправить OpenAI на поиски денег — даже рекордных $122 млрд инвестиций мало

OpenAI может привлечь дополнительные инвестиции, даже завершив крупнейший в истории раунд финансирования частной компании, допустила её финансовый директор Сара Фрайар (Sarah Friar). Разработчик ChatGPT стремится обеспечить вычислительные мощности, чтобы удовлетворить спрос на ИИ.

Недавний раунд финансирования, в ходе которого OpenAI привлекла $122 млрд, обеспечил ей «большую свободу действий»; отметила госпожа Фрайар в интервью Bloomberg. Дальнейшие инвестиции будут зависеть от спроса, роста выручки, денежного потока и разрыва между вычислительными ресурсами, которые необходимы OpenAI и теми, что она может себе позволить. В перспективе привлекательным каналом привлечения средств станут публичные рынки, потому что они «значительно больше» частных; компания сможет использовать более широкий спектр вариантов финансирования.

Таково основное противоречие, с которым столкнулась OpenAI и вся отрасль ИИ: спрос на продукты растёт, но необходимая для его удовлетворения инфраструктура в дефиците и стоит дорого. Сейчас у OpenAI более 900 млн пользователей еженедельно, помощником для программирования Codex пользуются более 4 млн человек; «огромным конкурентным преимуществом» являются вычислительные ресурсы на рынке, где «в 2026 году вычислительных мощностей будет мало».

«У нас огромный спрос», — заявила госпожа Фрайар. Отдел корпоративных продаж буквально «измотан» клиентами, которые интересуются, как трансформировать бизнес с помощью ИИ; банки больше интересуют средства кибербезопасности. OpenAI хочет наладить натянутые отношения с Apple, призналась руководитель, но комментировать судебные иски она отказалась.