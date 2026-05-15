Microsoft намерена избавить Windows 11 от главной причины «синих экранов»

На конференции WinHEC 2026 (Windows Hardware Engineering Conference) Microsoft представила инициативу по повышению качества драйверов (Driver Quality Initiative, DQI), которая позволит изолировать сторонние драйверы, чтобы предотвратить сбои в работе системы. В рамках крупномасштабной стратегии K2 по восстановлению доверия пользователей к Windows 11 компания и её партнёры намерены перестроить взаимодействие Windows 11 с аппаратным обеспечением.

Сторонние драйверы обычно работают в ядре Windows для максимальной производительности, но это позволяет одной ошибке привести к сбою всей операционной системы. Перемещение этих драйверов в пользовательский режим изолирует их от ядра системы. Если драйвер в пользовательском режиме выйдет из строя, он сможет перезагрузиться независимо, не затрагивая остальную часть ПК.

«Создание высококачественных драйверов и отказоустойчивых платформ — это не задача какой-либо одной компании, это общее обязательство, — уверен директор по разработке программного обеспечения AMD Дэвид Хармон (David Harmon). — Благодаря тесному сотрудничеству с Microsoft, AMD сосредоточена на формировании культуры совместной ответственности для обеспечения безопасности, стабильности и предсказуемой производительности ПО».

Программа DQI основана на четырёх ключевых принципах: архитектуре, доверии, жизненном цикле и показателях качества. Робин Сейлер (Robin Seiler) из Microsoft так описывает их в своём блоге:

Архитектура. Мы активно инвестируем в усиление защиты драйверов режима ядра и обеспечение перехода сторонних драйверов режима ядра либо на драйверы пользовательского режима, либо на драйверы классов, разработанные Microsoft. Инвестиции в драйверы пользовательского режима включают обновления производительности устройств PCIe с поддержкой DMA, а также стек Wi-Fi. Инвестиции в драйверы классов включают в себя Soundwire Device Class for Audio (SDCA), внедрение драйвера класса I3C, драйвера класса USB Ethernet NCM, а также постоянное совершенствование существующих драйверов классов от сторонних разработчиков для Windows 11.

Доверие. Мы повышаем планку для доверенных партнёров и надёжных драйверов, включая более строгую проверку, расширенный автоматизированный анализ и обновлённые требования программы совместимости оборудования Windows.

Жизненный цикл. Мы улучшаем управление жизненным циклом драйверов за счёт более качественного администрирования каталога обновлений Windows, включая удаление устаревших или низкокачественных драйверов, улучшение согласования и ускорения проблем.

Показатели качества. Мы расширяем критерии оценки качества драйверов, выходя за рамки сбоев и включая стабильность, функциональность, производительность, а также влияние энергопотребления и тепловыделения, предоставляя партнёрам более чёткие сигналы для улучшения реального пользовательского опыта.

Недавно Microsoft представила функцию восстановления драйверов с помощью облачных сервисов, которая позволяет пользователям вернуться к заведомо рабочему драйверу после некорректного обновления. Хотя это и является полезным дополнением, было бы лучше, если бы проблем с драйверами было меньше, чем если бы существовали более эффективные способы их решения.