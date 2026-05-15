Спринт, торговля и продолжение сюжета: разработчики Subnautica 2 раскрыли план улучшения игры на ближайшие месяцы

Разработчики из американской студии Unknown Worlds Entertainment (принадлежит Krafton) рассказали о плане по развитию своего подводного симулятора выживания Subnautica 2 в раннем доступе.

Источник изображений: Unknown Worlds Entertainment

Опубликованный график рассчитан на ближайшие месяцы и ещё может меняться. Разработчики планируют выпускать регулярные обновления для Subnautica 2, но не все они будут одинаковыми.

В патче 1.1 команда сосредоточится на улучшении геймплейных систем (биомоды, обломки, встречи с обитателями глубин, механика приоритета голосовых сообщений), а также добавят функцию спринта.

В обновлении 1.2 планируются усовершенствование и расширение кооператива: голосовой чат, эмоции, торговля между игроками, механика возрождения напарника, расширение возможностей персонализации.

В более отдалённых планах разработчиков Subnautica 2 значатся: крупное обновление с новыми биомами, существами, ресурсами, инструментами, транспортом и продолжением сюжета.

«Мы продолжим выпускать исправления ошибок, баланса, оптимизации и другие обновления на протяжении всего раннего доступа. Будем внимательно анализировать ваши отзывы, чтобы корректировать и улучшать игру!» — обещают авторы.

Ранний доступ Subnautica 2 открылся 14 мая на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Игра заслужила «очень положительные» отзывы в Steam (рейтинг 92 %) и продалась в количестве 2 млн копий за 12 часов.

Теги: subnautica 2, unknown worlds entertainment, krafton, симулятор выживания
