Subnautica 2 достигла двух миллионов проданных копий спустя всего 12 часов раннего доступа

Не успели разработчики из американской студии Unknown Worlds Entertainment (принадлежит Krafton) отчитаться о миллионе проданных копий своего подводного симулятора выживания Subnautica 2, как игре покорилась новая вершина.

Источник изображений: Unknown Worlds Entertainment

Напомним, на запуске раннего доступа Subnautica 2 возглавила мировойроссийский) рейтинг бестселлеров Steam. О преодолении отметки 1 млн копий студия сообщила спустя всего час после премьеры.

Как доложило южнокорейское издание Inven, за первые 12 часов с момента выхода в раннем доступе продажи Subnautica 2 превысили 2 млн копий. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

Пиковый онлайн Subnautica 2 на старте раннего доступа превысил 651 тыс. человек — это общий результат по всем целевым платформам. Конкретно в Steam показатель достиг 467 тыс. одновременных игроков.

Взрывной успех Subnautica 2 на старте раннего доступа означает, что Krafton, скорее всего, всё-таки придётся наградить Unknown Worlds бонусом в размере $250 млн, выплату которого руководство компании так надеялось избежать.

Для активации бонуса Unknown Worlds нужно до 15 сентября 2026 года заработать $69,8 млн — за каждый дополнительный доллар Krafton обязалась выплатить по $3,12 (но не больше $250 млн в сумме).

Ранний доступ Subnautica 2 открылся 14 мая на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass (Ultimate, PC). Стоимость стартовой версии составляет $30 (1800 рублей в российском сегменте).

Теги: subnautica 2, unknown worlds entertainment, krafton, симулятор выживания, продажи игр
