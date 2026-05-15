Московский суд оштрафовал владельца Deus Ex, Metro и Kingdom Come: Deliverance за отказ локализовать данные россиян

Как и предполагалось, решение по иску Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в отношении шведского холдинга Embracer Group не заставило себя долго ждать.

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичных судов общей юрисдикции сообщает, что мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Embracer Group на 1 млн рублей.

Обозначенную сумму было предписано взыскать с компании за правонарушение, предусмотренное ч. 8 ст. 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Речь идёт о невыполнении предусмотренной законодательством при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения персональных данных граждан РФ.

По состоянию на декабрь 2025 года Embracer Group насчитывала порядка 6,5 тыс. сотрудников среди 55 студий в шести операционных группах (THQ Nordic, Plaion, Deca Games, Dark Horse Media, Freemode, CDE Entertainment).

Комбинированное портфолио Embracer Group включает такие франшизы, как «Властелин колец», «Готика» (Gothic), Kingdom Come: Deliverance, Tomb Raider, Deus Ex, Metro, Dead Island, Painkiller, Jagged Alliance и другие.

На прошлой неделе Роскомнадзор заверил, что не имеет ни планов, ни оснований для блокировки в России игр зарубежных компаний, получивших в стране штраф за отказ локализовать данные россиян.