Сегодня 15 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Московский суд оштрафовал владельца Deus...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Московский суд оштрафовал владельца Deus Ex, Metro и Kingdom Come: Deliverance за отказ локализовать данные россиян

Как и предполагалось, решение по иску Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в отношении шведского холдинга Embracer Group не заставило себя долго ждать.

Источник изображения: Warhorse Studios

Источник изображения: Warhorse Studios

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичных судов общей юрисдикции сообщает, что мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Embracer Group на 1 млн рублей.

Обозначенную сумму было предписано взыскать с компании за правонарушение, предусмотренное ч. 8 ст. 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Речь идёт о невыполнении предусмотренной законодательством при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения персональных данных граждан РФ.

Источник изображения: THQ Nordic

Источник изображения: THQ Nordic

По состоянию на декабрь 2025 года Embracer Group насчитывала порядка 6,5 тыс. сотрудников среди 55 студий в шести операционных группах (THQ Nordic, Plaion, Deca Games, Dark Horse Media, Freemode, CDE Entertainment).

Комбинированное портфолио Embracer Group включает такие франшизы, как «Властелин колец», «Готика» (Gothic), Kingdom Come: Deliverance, Tomb Raider, Deus Ex, Metro, Dead Island, Painkiller, Jagged Alliance и другие.

На прошлой неделе Роскомнадзор заверил, что не имеет ни планов, ни оснований для блокировки в России игр зарубежных компаний, получивших в стране штраф за отказ локализовать данные россиян.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Роскомнадзор уже третий раз за полгода опроверг слухи о блокировке Minecraft в России
У Роскомнадзора нет ни планов, ни оснований для блокировки GTA, Red Dead Redemption, Battlefield, Fortnite и других популярных в России игр
Московский суд оштрафовал владельца GTA, Red Dead Redemption и Borderlands на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян
Спринт, торговля и продолжение сюжета: разработчики Subnautica 2 раскрыли план улучшения игры на ближайшие месяцы
Pragmata стала новой жертвой пиратов — игру взломали без гипервизора
YouTube Shorts набрали популярность на смарт-телевизорах — 2 млрд часов просмотра за месяц
Теги: embracer group, роскомнадзор, россия
embracer group, роскомнадзор, россия
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай создал фотонный квантовый компьютер, который суперкомпьютерам не догнать даже за время жизни Вселенной
В российской рознице появились белорусские телевизоры General Electronics на базе YaOS и «Салют ТВ», а также без них
Немецкие учёные добились рекордного КПД при превращении солнечного света в водород
Из-за слухов о скором старте предзаказов GTA VI стоимость Take-Two подскочила почти на $3 миллиарда
Импортозамещение забуксовало: продажи российских ноутбуков рухнули почти на 70 %
Московский суд оштрафовал владельца Deus Ex, Metro и Kingdom Come: Deliverance за отказ локализовать данные россиян 57 мин.
Спринт, торговля и продолжение сюжета: разработчики Subnautica 2 раскрыли план улучшения игры на ближайшие месяцы 4 ч.
ChatGPT получит прямой доступ к банковским счетам пользователей — для анализа расходов и финансовых советов 4 ч.
Трамп и Си Цзиньпин обсудили ограничения слишком умного ИИ и зависшие поставки Nvidia H200 5 ч.
Microsoft намерена избавить Windows 11 от главной причины «синих экранов» 5 ч.
Доминирование ChatGPT пошатнулось — Gemini и Perplexity быстро набирают обороты 5 ч.
Pragmata стала новой жертвой пиратов — игру взломали без гипервизора 6 ч.
YouTube Shorts набрали популярность на смарт-телевизорах — 2 млрд часов просмотра за месяц 7 ч.
На смарт-очках Meta Ray-Ban Display появятся сторонние приложения 7 ч.
Крипторынок испугался ИИ-хакеров: под ударом оказался сектор DeFi с оборотом $130 млрд 7 ч.
Asus и T1 выпустили лимитированные GeForce RTX для фанатов League of Legends 42 мин.
Thermal Grizzly начала продавать скальпированные Core Ultra 7 270K Plus за $525 2 ч.
Японцы создали магнитную память на квантовых эффектах — она в 25 раз быстрее DRAM, почти не греется и не изнашивается 3 ч.
Alibaba Cloud потребуется в 10 раз больше вычислительных мощностей, чем в 2022 году, а Tencent научилась обходиться малым 4 ч.
В ближайший годы четыре из пяти премиум-смартфонов нашпигуют ИИ 5 ч.
Учёные создали робота-медузу без батареи — он плавает быстрее всех аналогов и сможет лечить людей изнутри 5 ч.
Уж лучше АЭС за домом, чем ЦОД: американцам разонравились дата-центры 6 ч.
Доля контрафактных комплектующих для зарубежного инфраструктурного оборудования в России приблизилась к 20 % 7 ч.
MSI представила игровой монитор MAG OLED 271QPX32 — QD-OLED Penta Tandem, 1440p и 320 Гц 7 ч.
Представлен флагманский игровой ноутбук Asus ROG Strix SCAR 18 с потреблением до 320 Вт 9 ч.