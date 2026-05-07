У Роскомнадзора нет ни планов, ни оснований для блокировки GTA, Red Dead Redemption, Battlefield, Fortnite и других популярных в России игр

За последние месяцы по инициативе Роскомнадзора сразу несколько зарубежных игровых компаний получили миллионные штрафы за отказ локализовать данные россиян, однако блокировку их продукции ведомство не планирует.

Источник изображения: Steam (Cohle)

Напомним, на протяжении весны московский суд назначил Electronic Arts, Take-Two Interactive, Battlestate Games и NetEase штраф в размере 2 млн рублей за правонарушение, предусмотренное ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ.

Еще три иска — к Epic Games, Digital Extremes и Embracer Group — будут рассмотрены в первой половине мая. Роскомнадзор подтвердил, что претензии связаны с отказом компаний соблюдать требования законодательства о персональных данных.

Перечисленные компании являются владельцами популярных в России игр: EA (The Sims, Battlefield, EA Sports FC), Take-Two (GTA, RDR), Battlestate (Escape from Tarkov), Epic (Fortnite), Digital Extremes (Warframe), Embracer (Tomb Raider, Deus Ex).

Источник изображения: Steam (Садовник)

На фоне исков Роскомнадзора в СМИ появились сообщения о потенциальной блокировке в стране игр оштрафованных студий, однако регулятор эту информацию в заявлении изданию «Ведомости» опроверг.

РКН заверил, что «никаких оснований для блокировки» и планов на ограничительные меры в отношении упомянутых игр нет, а также напомнил СМИ об «ответственности за распространение фейковой информации».

Ранее ведомство второй раз за полгода сообщило об отсутствии планов на блокировку популярной блоковой песочницы Minecraft от Mojang Studios. Введённые в декабре ограничения доступа к игровой платформе Roblox остаются в силе.

Теги: electronic arts, take-two interactive, battlestate games, netease games, роскомнадзор
