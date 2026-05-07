У Роскомнадзора нет ни планов, ни оснований для блокировки GTA, Red Dead Redemption, Battlefield, Fortnite и других популярных в России игр

За последние месяцы по инициативе Роскомнадзора сразу несколько зарубежных игровых компаний получили миллионные штрафы за отказ локализовать данные россиян, однако блокировку их продукции ведомство не планирует.

Напомним, на протяжении весны московский суд назначил Electronic Arts, Take-Two Interactive, Battlestate Games и NetEase штраф в размере 2 млн рублей за правонарушение, предусмотренное ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ.

Еще три иска — к Epic Games, Digital Extremes и Embracer Group — будут рассмотрены в первой половине мая. Роскомнадзор подтвердил, что претензии связаны с отказом компаний соблюдать требования законодательства о персональных данных.

Перечисленные компании являются владельцами популярных в России игр: EA (The Sims, Battlefield, EA Sports FC), Take-Two (GTA, RDR), Battlestate (Escape from Tarkov), Epic (Fortnite), Digital Extremes (Warframe), Embracer (Tomb Raider, Deus Ex).

На фоне исков Роскомнадзора в СМИ появились сообщения о потенциальной блокировке в стране игр оштрафованных студий, однако регулятор эту информацию в заявлении изданию «Ведомости» опроверг.

РКН заверил, что «никаких оснований для блокировки» и планов на ограничительные меры в отношении упомянутых игр нет, а также напомнил СМИ об «ответственности за распространение фейковой информации».

Ранее ведомство второй раз за полгода сообщило об отсутствии планов на блокировку популярной блоковой песочницы Minecraft от Mojang Studios. Введённые в декабре ограничения доступа к игровой платформе Roblox остаются в силе.