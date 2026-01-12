Сегодня 12 января 2026
Новости Software

Роскомнадзор всё ещё не видит оснований для разблокировки Roblox в России

Несмотря на позитивные сигналы последних недель, популярная среди детей и подростков игровая платформа Roblox от компании Roblox Corporation в ближайшее время на территории России, похоже, разблокирована не будет.

Источник изображений: Roblox Corporation

Источник изображений: Roblox Corporation

Напомним, 3 декабря 2025 года Роскомнадзор (РКН) заблокировал Roblox за материалы с пропагандой экстремистской и террористической деятельности, а также ЛГБТ-контент (движение признано экстремистским и запрещено в России).

Впоследствии Roblox Corporation обратилась в РКН с готовностью к «поэтапному приведению своей работы в России в соответствие с требованиями российского законодательства». Регулятор пообещал «взаимодействовать с платформой».

Вслед за этим Roblox Corporation подала заявку на регистрацию в России торговой марки Robux — внутриигровой премиальной валюты в Roblox, — что можно было расценить как указание на скорое снятие ограничений с платформы.

Как стало известно, после наступления Нового года ситуация в лучшую сторону не изменилась. В заявлении информагентству «РИА Новости» пресс-служба РКН доложила, что сейчас оснований для разблокировки Roblox нет.

На прошлой неделе Roblox Corporation ввела в Roblox обязательную проверку возраста для доступа к коммуникационным функциям. В результате прохождения верификации пользователь будет определён в одну из шести возрастных групп.

Roblox дебютировала в 2006 году и к настоящему моменту вышла на PC (Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, iOS и Android. Ежемесячная аудитория платформы в России до блокировки составляла 18 млн пользователей.

Источник:

roblox, roblox corporation, роскомнадзор, россия
