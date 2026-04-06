Роскомнадзор второй раз за полгода опроверг блокировку Minecraft в России

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) прокомментировала сведения о новой мошеннической схеме в блоковой песочнице Minecraft от Mojang Studios.

Напомним, на прошлой неделе Департамент образования и науки города Москвы у себя в соцсетях сообщил, что злоумышленники начали обманывать детей через Minecraft и мессенджер Telegram.

Мошенники представляются в Telegram «сотрудниками кибербезопасности», обвиняют школьников в передаче координат спецслужбам, угрожают задержаниями, заставляют красть у родителей деньги и передавать их курьерам.

На фоне этих сообщений пользователи начали переживать, что Роскомнадзор может заблокировать Minecraft в России, но пока ведомство не получало соответствующих решений от уполномоченных органов.

«Ограничение доступа к мошеннической информации или недостоверной общественно-значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, возможно на основании решения суда о признании информации запрещённой или требования Генпрокурора или его заместителей об ограничении доступа к информационному ресурсу. В отношении упомянутого в запросе ресурса судебных решений и требований Генпрокуратуры не поступало», — гласит сообщение пресс-службы Роскомнадзора.

Стоит отметить, что это уже второй раз за полгода, когда Роскомнадзору приходится опровергать блокировку Minecraft в России. Первый был в прошлом декабре — тогда сообщалось, что игра якобы попала в перечень запрещённых.

В обратной ситуации находится популярная среди детей и подростков игровая платформа Roblox от компании Roblox Corporation, заблокированная 3 декабря 2025 года. Оснований для её разблокировки в Роскомнадзоре не видят.