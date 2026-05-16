Китай и США не заключили крупных сделок в технологическом секторе — это запустило распродажу акций производителей чипов

Акции мировых производителей полупроводников резко упали по итогам встречи президента США Дональда Трампа (Donald Trump) и председателя КНР Си Цзиньпина (Xi Jinping) — две страны не заключили никаких крупных сделок в области чипов, не случилось и прорыва в вопросе продаж Nvidia в Китай.

Вашингтон разрешил Nvidia экспортировать в Китай ускорители искусственного интеллекта H200, хотя Пекин так и не одобрил поставки. Ожидания от визита американской делегации в Пекин были высокими, особенно после того, как к ней присоединился гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) — помимо него, Трампа в Китае сопровождали глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) и гендиректор Apple Тим Кук (Tim Cook). Инвесторы ждали от этой поездки конкретных новостей, но торговый представитель США Джеймисон Грир (Jamieson Greer) заявил в интервью Bloomberg, что вопросы Nvidia и полупроводников на саммите не были в центре внимания.

В результате упали акции крупнейших игроков полупроводниковой отрасли: Nvidia — на 4 %, Intel — на 6 %, AMD — на 4 %, поставляющей память для Nvidia корейской SK hynix — на 7,7 %, STMicroelectronics (поставляет продукцию Apple, Tesla и SpaceX) — на 5,4 %, немецкой Infineon Technologies — на 5,5 %, нидерландского производителя оборудования для выпуска полупроводников ASML — на 5 %. В последние недели акции всей полупроводниковой отрасли были на подъёме — инвесторы продолжали вливать средства в компании, поставляющие полупроводники и оборудование для центров обработки данных, то есть всё необходимое для отрасли искусственного интеллекта. Ярким примером является выход на биржу молодого производителя ИИ-ускорителей Cerebras, чьи акции в первый же день взлетели на 68 %.

Меры экспортного контроля Вашингтон объяснил стремлением не допустить применения Китаем передовых полупроводников в военной сфере или для совершения скачка в ИИ — в результате Пекин сделал ставку на собственное оборудование. Теперь, когда США разрешили Nvidia экспортировать ускорители H200 в Китай, тот, как признался Дональд Трамп, «решил этого не делать. Они хотят попытаться разработать свои собственные».

«Они очень привержены внутреннему производству. Если мы вырываемся вперёд, как в случае с ИИ-чипами, им иногда кажется, что это способно остановить их собственный рост. Мы, очевидно, считаем, что в долгосрочной перспективе это может оказаться для них полезным, но решение по этому поводу придётся принимать им самим», — заявил Джеймисон Грир, отметив, что Китай нередко воспринимает американские высокие технологии как угрозу.