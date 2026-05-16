Сегодня 16 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика SpaceX ускорила выход на биржу — IPO на ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

SpaceX ускорила выход на биржу — IPO на Nasdaq намечено на 12 июня

Компания Илона Маска (Elon Musk) SpaceX, производитель ракет и спутников, планирует разместить свои акции на бирже уже 12 июня; в качестве площадки для своего дебюта она выбрала технологическую биржу Nasdaq, узнало агентство Reuters. В преддверии IPO компания также объявила о дроблении акций 5:1, добавило агентство Bloomberg.

Источник изображения: SpaceX / unsplash.com

Источник изображения: SpaceX / unsplash.com

Выход SpaceX на биржу обещает стать главным событием насыщенного календаря IPO в этом году — публичными также могут стать разработчики искусственного интеллекта Anthropic и OpenAI. Дебют SpaceX на бирже состоится в решающий момент для рынка IPO, который только восстанавливается после американских пошлин и нестабильной геополитической обстановки. Космический подрядчик будет торговаться с тикером SPCX, который сначала заняла, а затем освободила SPAC-компания Tuttle Capital Management. Уже в ближайшую среду, 20 мая, SpaceX может опубликовать проспект IPO, 4 июня начать контакты с крупными инвесторами, 11 июня начать продажу акций, а днём после сделать их доступными на бирже, уверяют источники Reuters. Первоначально предполагалось, что IPO состоится примерно 28 июня, в день рождения Илона Маска, но, очевидно, в компании решили сделать это раньше.

Листинг на Nasdaq стал бы крупной победой площадки, и в первую очередь — над конкурентом в лице Нью-Йоркской фондовой биржи. Недавно Nasdaq ввела долгожданные правила «быстрого входа», позволяющие сократить время включения новых крупных компаний в индекс Nasdaq-100. SpaceX намеревается привлечь около $75 млрд при оценке около $1,75 трлн — это может стать крупнейшим размещением акций на фондовом рынке за всю историю. В феврале, на момент слияния SpaceX с xAI, новая структура оценивалась в $1,25 трлн. Ведущими организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan и Goldman Sachs. Также участвуют ещё 16 банков, охватывающие институциональные, розничные и международные каналы.

В преддверии IPO компания SpaceX уведомила акционеров о предстоящем дроблении ценных бумаг в соотношении 5 к 1, то есть новым инвесторам придётся платить за каждую акцию меньше. Корректировку провели с $526,59 до примерно $105,32, узнало агентство Bloomberg. Процедура дробления начнётся 18 мая и завершится 22 мая. Компания Илона Маска Tesla проводила аналогичную процедуру в 2020 и 2022 годы.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Установлена дата дебютного запуска мощнейшей модификации Starship V3 — ждать осталось чуть-чуть
Илон Маск намерен построить сеть космопортов по всему миру для SpaceX
Google ведёт переговоры со SpaceX о запуске орбитальных дата-центров в рамках собственной программы Suncatcher
Зонд Mars Express показал «хаос и кратеры», образовавшиеся в результате древних наводнений на Марсе
В ближайший годы четыре из пяти премиум-смартфонов нашпигуют ИИ
ИИ-бум превратил Kioxia в одну из самых дорогих компаний Японии — прибыль взлетела на 93 %
Теги: spacex, ipo, nasdaq
spacex, ipo, nasdaq
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Зря потраченные деньги и время»: Forza Horizon 6 стартовала в Steam со «смешанными» отзывами и лучшим пиковым онлайном среди игр серии
В российской рознице появились белорусские телевизоры General Electronics на базе YaOS и «Салют ТВ», а также без них
Китай создал фотонный квантовый компьютер, который суперкомпьютерам не догнать даже за время жизни Вселенной
Московский суд оштрафовал владельца Deus Ex, Metro и Kingdom Come: Deliverance за отказ локализовать данные россиян
Немецкие учёные добились рекордного КПД при превращении солнечного света в водород
Microsoft разрешит менять положение панели задач и размер меню «Пуск» в Windows 11 59 мин.
Бороться со своими дипфейками на YouTube теперь может любой желающий 2 ч.
ZA/UM показала 12 минут геймплея Zero Parades: For Dead Spies — психоделической шпионской RPG в духе Disco Elysium 5 ч.
Новая статья: Mixtape — воспоминания никто не отнимет. Рецензия 17 ч.
Google начнёт наказывать сайты за накрутку попаданий в ИИ-ответы 17 ч.
Спринт, торговля и продолжение сюжета: разработчики Subnautica 2 раскрыли план улучшения игры на ближайшие месяцы 21 ч.
ChatGPT получит прямой доступ к банковским счетам пользователей — для анализа расходов и финансовых советов 21 ч.
Трамп и Си Цзиньпин обсудили ограничения слишком умного ИИ и зависшие поставки Nvidia H200 22 ч.
Microsoft намерена избавить Windows 11 от главной причины «синих экранов» 22 ч.
Доминирование ChatGPT пошатнулось — Gemini и Perplexity быстро набирают обороты 22 ч.
США заподозрили Arm в антиконкурентном поведении 40 мин.
Человекоподобные роботы Figure AI научились сортировать посылки сутки напролёт 44 мин.
Intel Core i9-14900KF разогнали до 9206,34 МГц — это новый мировой рекорд 54 мин.
Дизайнер Apple рассказал о работе над AirPods Max 58 мин.
SpaceX ускорила выход на биржу — IPO на Nasdaq намечено на 12 июня 2 ч.
С 1 июня в России впервые за 12 лет вырастут пошлины за выделение телефонных номеров для операторов связи 2 ч.
XBOX, а не Xbox: Microsoft решила писать имя игрового подразделения капслоком 2 ч.
Солнечная энергетика страдает от угольных ТЭС, установили учёные 2 ч.
Apple тестирует производство чипов для iPhone на мощностях Intel 6 ч.
Китайские ИТ-гиганты ускорили переход на отечественные ИИ-ускорители, несмотря на возможное возвращение Nvidia 6 ч.