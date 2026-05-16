SpaceX ускорила выход на биржу — IPO на Nasdaq намечено на 12 июня

Компания Илона Маска (Elon Musk) SpaceX, производитель ракет и спутников, планирует разместить свои акции на бирже уже 12 июня; в качестве площадки для своего дебюта она выбрала технологическую биржу Nasdaq, узнало агентство Reuters. В преддверии IPO компания также объявила о дроблении акций 5:1, добавило агентство Bloomberg.

Выход SpaceX на биржу обещает стать главным событием насыщенного календаря IPO в этом году — публичными также могут стать разработчики искусственного интеллекта Anthropic и OpenAI. Дебют SpaceX на бирже состоится в решающий момент для рынка IPO, который только восстанавливается после американских пошлин и нестабильной геополитической обстановки. Космический подрядчик будет торговаться с тикером SPCX, который сначала заняла, а затем освободила SPAC-компания Tuttle Capital Management. Уже в ближайшую среду, 20 мая, SpaceX может опубликовать проспект IPO, 4 июня начать контакты с крупными инвесторами, 11 июня начать продажу акций, а днём после сделать их доступными на бирже, уверяют источники Reuters. Первоначально предполагалось, что IPO состоится примерно 28 июня, в день рождения Илона Маска, но, очевидно, в компании решили сделать это раньше.

Листинг на Nasdaq стал бы крупной победой площадки, и в первую очередь — над конкурентом в лице Нью-Йоркской фондовой биржи. Недавно Nasdaq ввела долгожданные правила «быстрого входа», позволяющие сократить время включения новых крупных компаний в индекс Nasdaq-100. SpaceX намеревается привлечь около $75 млрд при оценке около $1,75 трлн — это может стать крупнейшим размещением акций на фондовом рынке за всю историю. В феврале, на момент слияния SpaceX с xAI, новая структура оценивалась в $1,25 трлн. Ведущими организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan и Goldman Sachs. Также участвуют ещё 16 банков, охватывающие институциональные, розничные и международные каналы.

В преддверии IPO компания SpaceX уведомила акционеров о предстоящем дроблении ценных бумаг в соотношении 5 к 1, то есть новым инвесторам придётся платить за каждую акцию меньше. Корректировку провели с $526,59 до примерно $105,32, узнало агентство Bloomberg. Процедура дробления начнётся 18 мая и завершится 22 мая. Компания Илона Маска Tesla проводила аналогичную процедуру в 2020 и 2022 годы.