США заподозрили Arm в антиконкурентном поведении

Федеральная торговая комиссия США (FTC) запустила антимонопольное расследование в отношении британского разработчика чипов Arm Holdings по поводу его глобальной модели лицензирования собственных технологий, сообщил ресурс Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В рамках расследования регулятор намерен выяснить, не имеет ли практика лицензирования Arm признаки незаконной монополии на части рынка процессоров. Также проверят, не было ли случаев отказа Arm предоставлять лицензии на свои микросхемы или ужесточения ею условий лицензирования. Большей частью доходы Arm зависят от лицензионных сборов и роялти, поступающих от таких компаний как Nvidia и Apple.

Лицензионная практика Arm вызвала вопросы не только в США, но Южной Корее, где в конце прошлого года начала собственное расследование Комиссия по справедливой торговле (Korea Fair Trade Commission, KFTC), в рамках которого прошли обыски в офисах Arm в Сеуле.

Как сообщил тогда Bloomberg, расследование в Южной Корее началось после жалобы компании Qualcomm, обвинившей Arm в попытке ограничить доступ к лицензиям и сокрытии ключевых технологий. Qualcomm также подала жалобу на Arm в Европейскую комиссию в 2024 году.

Arm отказалась комментировать сообщение Bloomberg о расследовании в США и вместе с тем заявила: «Безосновательное обвинение Qualcomm в антиконкурентном поведении — это не что иное, как отчаянная и коварная попытка получить рычаги влияния в продолжающемся коммерческом споре между сторонами в своих собственных конкурентных интересах».

Тем не менее, если FTC в конечном итоге установит факт злоупотребления Arm своим доминирующим положением на рынке, то это может повлечь за собой не только значительные штрафы, но и, возможно, корректировку модели лицензирования — например, путем открытия определённых технологических стандартов или реструктуризации ставок патентных отчислений. Также это может отразиться на стоимости проектирования чипов и дальнейших планах Arm по совместным разработкам с Nvidia, Qualcomm и MediaTek.

Теги: arm, ftc, антимонопольное расследование, сша
