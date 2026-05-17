Samsung собралась выплатить крупные премии лишь половине сотрудников — забастовки не миновать

Более 45 000 работников Samsung Electronics грозят начать 21 мая крупнейшую в истории конгломерата 18-дневную забастовку. Ещё один повод — бонусный разрыв: сотрудникам подразделения чипов памяти предложены выплаты в размере 607 % годового оклада, тогда как работникам подразделений логических чипов и контрактного производства — лишь 50–100 %. По оценке JPMorgan, забастовка может стоить Samsung $14,08–20,79 млрд операционной прибыли.

Источник изображения: Siena Nisavic / unsplash.com

Samsung Electronics заработала огромную прибыль на мировом дефиците чипов памяти и в марте предложила этому подразделению бонусы выше, чем у главного конкурента SK Hynix. Прежде оба направления получали выплаты по единой схеме. Профсоюз, представляющий 23 000 работников подразделений логических чипов и контрактного производства — тех, кто выпускает компоненты для ИИ-систем Tesla и Nvidia, — требует устранить разрыв. «Если подразделение памяти получит 500 млн вон (около $335 000), а контрактного производства — лишь 80 млн вон ($54 000), какая мотивация у этих сотрудников продолжать работу?» — заявил лидер профсоюза Чхве Сын Хо (Choi Seung-ho).

Представитель Samsung объяснил, что подразделение логических чипов накопило убытки в триллионы вон и без финансовой поддержки со стороны компании, скорее всего, было бы закрыто. По его словам, инвестиции в контрактное производство чипов целиком оплачиваются из прибыли подразделения памяти.

Конфликт возник из стратегии Samsung стать единственной полупроводниковой компанией полного цикла — от памяти до контрактного производства чипов. Её конкуренты Micron и TSMC с такой проблемой не сталкиваются. Бум ИИ сделал три направления подразделения Device Solutions крайне неравными по прибыльности. Профессор Университета Ёнсе Наму Ли (Namuh Rhee) назвал проблемы отчасти созданными самой компанией: объединение разных бизнесов породило сложную структуру с конфликтом интересов.

Недовольство обострилось после того, как SK Hynix отменила потолок бонусов на десять лет и выплаты у конкурента оказались втрое выше. Отток кадров уже идёт: инженер в Пхёнтхэке рассказал, что его команда резко сократилась, а часть коллег ушла в SK Hynix. Профсоюз требует отменить потолок бонусов в 50 % годового оклада и направить 15 % операционной прибыли в бонусный фонд.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён (Lee Jae Myung) назвал требования профсоюзов чрезмерными — слова восприняли как адресованные Samsung. Американская торговая палата в Корее предупредила, что конфликт может подорвать репутацию страны как надёжного партнёра в глобальных цепочках поставок.

забастовка, чипы памяти, ии, samsung, микросхемы
