Сегодня 17 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Xiaomi официально объяснила отказ от вып...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Xiaomi официально объяснила отказ от выпуска смартфона Xiaomi 17 Air с 5,5-мм толщиной корпуса

Xiaomi официально сообщила причину отказа от выпуска будущего флагманского смартфона Xiaomi 17 Air со свехртонким корпусом толщиной всего 5,5 мм, что на 0,1 мм меньше, чем у iPhone Air. Это был один из редких случаев, когда компания раскрывает внутреннюю кухню принятия решений по подготовке к выходу продукта.

Источник изображения: Bald Panda/GSMArena.com

Источник изображения: Bald Panda/GSMArena.com

В ходе онлайн-трансляции президент Xiaomi Group Лу Вэйбин (Lu Weibing), отвечая на вопрос одного из пользователей по поводу причин отмены выпуска Xiaomi 17 Air, сообщил, что решение об этом был принято незадолго до запуска ультратонкого флагмана в серийное производства. По словам главы компании, разработчики пришли к выводу, что связанные со сверхтонким корпусом ограничения в отношении продолжительности автономной работы и стабильной производительности устройства могут негативно повлиять на общий пользовательский опыт.

Вместо того чтобы выпустить флагманский телефон с более слабой функциональностью по сравнению с предшественником, Xiaomi решила полностью отменить продукт, хотя уже завершила планирование, исследования и начальную подготовку к производству устройства.

Известно, что новинка имела номер модели 26023PN08C и кодовое название pecan. Просочившиеся в сеть изображения прототипа подтвердили его сходство с iPhone Air от Apple, с ультратонким корпусом и горизонтальным расположением двойной камеры. Ранее сообщалось, что из-за слабых продаж iPhone Air китайские бренды отказались от планов по выпуску сверхтонких смартфонов.

Также Лу Вэйбин объяснил, почему Xiaomi выпустит модель Xiaomi 17 Max вместо Xiaomi 17 Plus. По его словам, смартфон Xiaomi 17 Plus представляет собой просто версию стандартной модели с более крупным экраном, в то время как Xiaomi 17 Max является гораздо более продвинутым устройством, сочетающим в себе улучшения в области фотосъёмки, производительности и технологии батареи и большой дисплей.

Xiaomi официально подтвердила, что представит Xiaomi 17 Max к концу этого месяца. Как ожидается, он получит основную 200-Мп камеру с оптикой Leica, перископический телеобъектив с трёхкратным зумом и мощный аккумулятор ёмкостью 8000 мА·ч.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xiaomi скоро представит флагман Xiaomi 17 Max, фитнес-браслет Smart Band 10 Pro и первые спортивные наушники
Xiaomi представила OmniVoice — открытую ИИ-модель, которая озвучит текст почти на любом языке и скопирует голос
Xiaomi представила роутер BE7200 Pro с восьмёркой антенн и Wi-Fi 7
Производители смартфонов столкнулись с резким ростом цен на память во втором квартале
В ближайший годы четыре из пяти премиум-смартфонов нашпигуют ИИ
Смартфоны Samsung первыми получат Gemini Intelligence — даже раньше Pixel
Теги: xiaomi, смартфон
xiaomi, смартфон
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай и США не заключили крупных сделок в технологическом секторе — это запустило распродажу акций производителей чипов
Тесты подтвердили: Claude Mythos превосходит конкурентов в поиске уязвимостей, но имеет другие слабые места
Дженсен Хуанг стал героем китайских соцсетей, перекусив лапшой и мороженым прямо на пекинской улице
Солнечная энергетика страдает от угольных ТЭС, установили учёные
Xiaomi официально объяснила отказ от выпуска смартфона Xiaomi 17 Air с 5,5-мм толщиной корпуса
Konami ограничит доступ к своим игровым серверам для пользователей из России и Белоруссии 50 мин.
Новая статья: Subnautica 2 — хорошо на дне морском. Предварительный обзор 13 ч.
Acronis представила платформу Cyber Frame — альтернативу продуктам VMware 14 ч.
Microsoft разрешит менять положение панели задач и размер меню «Пуск» в Windows 11 22 ч.
Бороться со своими дипфейками на YouTube теперь может любой желающий 22 ч.
ZA/UM показала 12 минут геймплея Zero Parades: For Dead Spies — психоделической шпионской RPG в духе Disco Elysium 16-05 12:17
Новая статья: Mixtape — воспоминания никто не отнимет. Рецензия 16-05 00:02
Google начнёт наказывать сайты за накрутку попаданий в ИИ-ответы 15-05 23:44
Московский суд оштрафовал владельца Deus Ex, Metro и Kingdom Come: Deliverance за отказ локализовать данные россиян 15-05 22:40
Спринт, торговля и продолжение сюжета: разработчики Subnautica 2 раскрыли план улучшения игры на ближайшие месяцы 15-05 19:59
Глава Samsung извинился перед клиентами за последствия забастовки, которая пока не началась 11 мин.
Intel стала вычислительным партнёром McLaren и бросила вызов AMD на трассах «Формулы-1» 44 мин.
Суд Маска против OpenAI превратился в публичную перебранку миллиардеров 2 ч.
Samsung согласилась выплатить крупные премии лишь каждому второму сотруднику — забастовки не миновать 3 ч.
Производители смартфонов столкнулись с резким ростом цен на память во втором квартале 3 ч.
Samsung готовит петабайтные Nearline SSD — ёмкие, но не слишком надёжные 19 ч.
Геоинженеры Stardust предложили охладить Землю, распылив особый светоотражающий «песок» в стратосфере 19 ч.
США заподозрили Arm в антиконкурентном поведении 21 ч.
Человекоподобные роботы Figure AI научились сортировать посылки сутки напролёт 21 ч.
Intel Core i9-14900KF разогнали до 9206,34 МГц — это новый мировой рекорд 22 ч.