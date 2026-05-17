Xiaomi официально объяснила отказ от выпуска смартфона Xiaomi 17 Air с 5,5-мм толщиной корпуса

Xiaomi официально сообщила причину отказа от выпуска будущего флагманского смартфона Xiaomi 17 Air со свехртонким корпусом толщиной всего 5,5 мм, что на 0,1 мм меньше, чем у iPhone Air. Это был один из редких случаев, когда компания раскрывает внутреннюю кухню принятия решений по подготовке к выходу продукта.

В ходе онлайн-трансляции президент Xiaomi Group Лу Вэйбин (Lu Weibing), отвечая на вопрос одного из пользователей по поводу причин отмены выпуска Xiaomi 17 Air, сообщил, что решение об этом был принято незадолго до запуска ультратонкого флагмана в серийное производства. По словам главы компании, разработчики пришли к выводу, что связанные со сверхтонким корпусом ограничения в отношении продолжительности автономной работы и стабильной производительности устройства могут негативно повлиять на общий пользовательский опыт.

Вместо того чтобы выпустить флагманский телефон с более слабой функциональностью по сравнению с предшественником, Xiaomi решила полностью отменить продукт, хотя уже завершила планирование, исследования и начальную подготовку к производству устройства.

Известно, что новинка имела номер модели 26023PN08C и кодовое название pecan. Просочившиеся в сеть изображения прототипа подтвердили его сходство с iPhone Air от Apple, с ультратонким корпусом и горизонтальным расположением двойной камеры. Ранее сообщалось, что из-за слабых продаж iPhone Air китайские бренды отказались от планов по выпуску сверхтонких смартфонов.

Также Лу Вэйбин объяснил, почему Xiaomi выпустит модель Xiaomi 17 Max вместо Xiaomi 17 Plus. По его словам, смартфон Xiaomi 17 Plus представляет собой просто версию стандартной модели с более крупным экраном, в то время как Xiaomi 17 Max является гораздо более продвинутым устройством, сочетающим в себе улучшения в области фотосъёмки, производительности и технологии батареи и большой дисплей.

Xiaomi официально подтвердила, что представит Xiaomi 17 Max к концу этого месяца. Как ожидается, он получит основную 200-Мп камеру с оптикой Leica, перископический телеобъектив с трёхкратным зумом и мощный аккумулятор ёмкостью 8000 мА·ч.