Intel стала вычислительным партнёром McLaren и бросила вызов AMD на трассах «Формулы-1»

Intel стала официальным вычислительным партнёром McLaren Racing. Многолетнее соглашение охватывает команды McLaren Mastercard Formula 1, Arrow McLaren IndyCar и McLaren F1 Sim Racing.

Системы на базе процессоров Intel Xeon и Core Ultra обеспечат аэродинамический анализ, моделирование динамики гоночного автомобиля и аналитику гоночной стратегии. Инженеры Intel также займутся разработкой решений в области ИИ и высокопроизводительных вычислительных архитектур. Сделка вновь противопоставила Intel её давнему конкуренту AMD. С 2020 года AMD сотрудничает с командой Mercedes-AMG PETRONAS Formula One, поставляя процессоры EPYC и Threadripper для аэродинамического моделирования и анализа данных.

Intel гордится ролью вычислительного партнёра McLaren Racing и участием в работе команды, для которой точность, скорость и инновации имеют ключевое значение, заявил генеральный директор компании Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan). По его словам, вместе Intel и McLaren будут превращать данные в конкурентное преимущество на каждом повороте трассы. Генеральный директор McLaren Racing Зак Браун (Zak Brown) подтвердил, что оборудование Intel уже было частью технологической экосистемы команды. Примечательно, что в пресс-релизе о партнёрстве AMD и Mercedes шестилетней давности ИИ ещё не упоминался.