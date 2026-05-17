Японская фабрика TSMC впервые вышла в прибыль — всего через год после запуска массового производства

Дочерняя компания TSMC в японском Кумамото впервые вышла в прибыль. Cовместное предприятие Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM) заработало $30 млн в I квартале 2026 года. С момента запуска массового производства в конце 2024 года фабрика работала в убыток — ещё кварталом ранее потери составляли около $44 млн, а годом ранее достигали $103 млн. Аналитики связывают перелом с ростом загрузки мощностей.

Первая фабрика JASM работает на зрелых техпроцессах — 12, 16, 22 и 28 нм — и выпускает чипы для автомобильной и промышленной электроники. TSMC принадлежит 77 % акций предприятия. Параллельно JASM строит вторую фабрику в Кумамото: изначально для неё планировался 6-нм техпроцесс, но с февраля планы были пересмотрены в пользу передового 3-нм техпроцесса — в ответ на высокий мировой спрос на чипы для ИИ-систем.

Американская TSMC Arizona нарастила прибыль ещё заметнее. В I квартале она составила около $597 млн — против $361 млн кварталом ранее и $16 млн за аналогичный период 2025 года. Квартальный результат превзошёл даже $512 млн, которые аризонское подразделение заработало за весь 2025 год. Аналитики объясняют рывок бумом ИИ: фабрика обслуживает крупнейших клиентов TSMC на американском рынке.