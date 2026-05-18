Легендарной Terraria исполнилось 15 лет — продажи приключенческой песочницы перевалили за 70 млн

Разработчики Terraria из студии Re-Logic объявили, что продажи приключенческой песочницы превысили 70 млн копий. Информация появилась в Steam, где на отдельной странице авторы также раскрыли статистику по платформам и не только.

Самой Terraria исполнилось 15 лет, именно это событие стало поводом для публикации данных по размерам аудитории песочницы. Из заявленных 70 млн на ПК приходится 39,6 млн проданных копий, владельцы консолей купили ещё 10,7 млн экземпляров, а на мобильных устройствах удалось реализовать 19,7 млн.

Наконец, разработчики из Re-Logic рассказали, что каждый владелец версии Terraria для ПК провёл в ней в среднем 101 час и 18 минут, а за набором инструментов для создания модификаций tModLoader — 89 часов и 52 минуты.

Terraria поступила в продажу в мае 2011-го и за 15 лет получила множество обновлений. В свежем обращении к своим фанатам создатели песочницы дали понять, что апдейты будут выходить и после патча 1.4.6 с поддержкой кроссплея. Дата релиза последнего ещё на названа.