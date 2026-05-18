Китайские машины научились ездить на трёх колёсах и обходиться без домкрата

Исторически именно компания BYD начала использовать активную подвеску для выборочного управления взаимным положением колеса и кузова автомобиля. Изначально она позволяла продолжать движение на трёх колёсах при пробитом четвёртом, но теперь популярность набирает идея ускорения процесса замены колеса благодаря отказу от использования домкрата.

Как отмечает CarNewsChina, китайские автопроизводители начинают завлекать местную избалованную публику всё новыми функциональными возможностями гибридов и электромобилей. Полноразмерные кроссоверы и внедорожники благодаря своей изначальной ориентации на преодоление пересечённой местности не только обладают большим ходом подвески, но и часто рискуют целостью шин, а потому именно на машинах такого класса целый ряд производителей в Китае начал массово внедрять режим выборочного поднятия одного из колёс без использования домкрата. Теоретически, это позволяет сократить затраты времени и сил на замену колеса или его ремонт.

Компания BYD соответствующей способностью наделила свой гибридный внедорожник Denza B8 (на первом фото), который также предлагается под маркой Fang Cheng Bao, а в нашей стране немного известен под именем Leopard. Подвеска DiSus-P Ultra позволяет изменять положение каждого из колёс относительно кузова, а также сохранять равновесие при опоре всего на три колеса. Более того, машина при этом ещё и может передвигаться с ограниченной скоростью (до 15 км/ч), не касаясь земли повреждённым колесом. Возможно, в каких-то ситуациях это позволит сберечь спустившую шину и добраться до ближайшей мастерской, где сотрудники снимут пострадавшее колесо и отремонтируют его. В режиме замены колёс каждое из них может поочерёдно подниматься для упрощения процедуры. На подъём одного колеса при помощи подвески уходит менее минуты, а замену колеса можно осуществить примерно за две минуты. Подвеска DiSus-P Ultra создаёт подъёмную силу 9 тонн, она также помогает тяжёлому внедорожнику выбраться из песчаного грунта.

Выпускаемая при поддержке Huawei модель Aito M9 (на втором фото) также продемонстрировала способность поджимать одно колесо и продолжать движение с небольшой скоростью на оставшихся трёх. Кроме того, схожими возможностями обзавёлся флагманский кроссовер Li Auto (Lixiang), в новом поколении получивший обозначение L9 Livis (на третьем фото). Продвинутая подвеска с интеллектуальным управлением позволяет не только выбираться из вязкого грунта, но и быстрее менять колёса в статическом состоянии. При этом системы различаются принципом действия: если Li Auto и Aito используют гидравлический принцип, то спорткар BYD Yangwang U7 обходится без масла и применяет электромагнитные актуаторы.