Китайские машины научились ездить на трёх колёсах и обходиться без домкрата

Исторически именно компания BYD начала использовать активную подвеску для выборочного управления взаимным положением колеса и кузова автомобиля. Изначально она позволяла продолжать движение на трёх колёсах при пробитом четвёртом, но теперь популярность набирает идея ускорения процесса замены колеса благодаря отказу от использования домкрата.

Источник изображения: Weibo, CarNewsChina

Как отмечает CarNewsChina, китайские автопроизводители начинают завлекать местную избалованную публику всё новыми функциональными возможностями гибридов и электромобилей. Полноразмерные кроссоверы и внедорожники благодаря своей изначальной ориентации на преодоление пересечённой местности не только обладают большим ходом подвески, но и часто рискуют целостью шин, а потому именно на машинах такого класса целый ряд производителей в Китае начал массово внедрять режим выборочного поднятия одного из колёс без использования домкрата. Теоретически, это позволяет сократить затраты времени и сил на замену колеса или его ремонт.

Источник изображения: ITHome

Компания BYD соответствующей способностью наделила свой гибридный внедорожник Denza B8 (на первом фото), который также предлагается под маркой Fang Cheng Bao, а в нашей стране немного известен под именем Leopard. Подвеска DiSus-P Ultra позволяет изменять положение каждого из колёс относительно кузова, а также сохранять равновесие при опоре всего на три колеса. Более того, машина при этом ещё и может передвигаться с ограниченной скоростью (до 15 км/ч), не касаясь земли повреждённым колесом. Возможно, в каких-то ситуациях это позволит сберечь спустившую шину и добраться до ближайшей мастерской, где сотрудники снимут пострадавшее колесо и отремонтируют его. В режиме замены колёс каждое из них может поочерёдно подниматься для упрощения процедуры. На подъём одного колеса при помощи подвески уходит менее минуты, а замену колеса можно осуществить примерно за две минуты. Подвеска DiSus-P Ultra создаёт подъёмную силу 9 тонн, она также помогает тяжёлому внедорожнику выбраться из песчаного грунта.

Источник изображения: Li Auto

Выпускаемая при поддержке Huawei модель Aito M9 (на втором фото) также продемонстрировала способность поджимать одно колесо и продолжать движение с небольшой скоростью на оставшихся трёх. Кроме того, схожими возможностями обзавёлся флагманский кроссовер Li Auto (Lixiang), в новом поколении получивший обозначение L9 Livis (на третьем фото). Продвинутая подвеска с интеллектуальным управлением позволяет не только выбираться из вязкого грунта, но и быстрее менять колёса в статическом состоянии. При этом системы различаются принципом действия: если Li Auto и Aito используют гидравлический принцип, то спорткар BYD Yangwang U7 обходится без масла и применяет электромагнитные актуаторы.

Теги: li auto, denza, byd, подвеска, колесо
