Xpeng запустила массовое производство роботакси на полностью китайской платформе

Американская компания Waymo сейчас эксплуатирует почти 3800 беспилотных такси в США, но они формально являются прототипами, поэтому у конкурентов имеется большой соблазн заявить о начале серийного выпуска «первых в мире» роботакси. Китайская Xpeng считает, что именно она на днях первой приступила к серийному производству роботакси, которые со следующего года начнут регулярно перевозить пассажиров в КНР.

Во всяком случае, Xpeng первой в Китае приступила к массовому производству роботакси, специально спроектированных под соответствующие задачи, причём с использованием ключевых компонентов, разработанных в Китае. Процессоры Turing AI, коих на борту каждого роботакси насчитывается четыре штуки, в совокупности обеспечивают быстродействие до 3000 TOPS. Подобная производительность вычислений нужна для фирменной системы автопилота, которая будет в большей мере полагаться не на точные цифровые карты местности, а на обрабатываемую в масштабе реального времени визуальную информацию. По классификации SAE данный автопилот соответствует четвёртому уровню, что подразумевает возможность участие человека в процессе управления, но не делает его обязательным. Дорогостоящие лидары, как и Tesla, компания Xpeng также применять в своих роботакси не собирается. Фирменная большая языковая модель VLA 2.0 обеспечивает время реакции не более 80 мс. На базе этой же модели строится управление человекоподобными роботами Iron. В ближайшие полтора года Xpeng рассчитывает выпустить несколько тысяч роботакси.

Преимуществом этой программной модели является простота масштабирования за пределами КНР, что формально говорит о наличии у Xpeng глобальных амбиций в рамках инициативы по выпуску роботакси. Впрочем, во второй половине текущего года такие машины начнут в тестовом режиме ездить по улицам китайских городов, а в начале следующего уже избавятся от страхующих водителей за рулём. Интерьер роботакси Xpeng продуман с учётом специфики эксплуатации: сидения для пассажиров могут отклоняться на большой угол ради большего комфорта, а между салоном и передним рядом сидений предусмотрена стеклянная перегородка для обеспечения некоторой приватности. Кстати, соплатформенные кроссоверы GX для частного использования предлагаются Xpeng к предварительному заказу с середины апреля по цене от $58 620, хотя их поставки начнутся только в эту среду.