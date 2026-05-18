Сегодня 18 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Xpeng запустила массовое производство ро...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Xpeng запустила массовое производство роботакси на полностью китайской платформе

Американская компания Waymo сейчас эксплуатирует почти 3800 беспилотных такси в США, но они формально являются прототипами, поэтому у конкурентов имеется большой соблазн заявить о начале серийного выпуска «первых в мире» роботакси. Китайская Xpeng считает, что именно она на днях первой приступила к серийному производству роботакси, которые со следующего года начнут регулярно перевозить пассажиров в КНР.

Источник изображения: XPeng

Источник изображения: XPeng

Во всяком случае, Xpeng первой в Китае приступила к массовому производству роботакси, специально спроектированных под соответствующие задачи, причём с использованием ключевых компонентов, разработанных в Китае. Процессоры Turing AI, коих на борту каждого роботакси насчитывается четыре штуки, в совокупности обеспечивают быстродействие до 3000 TOPS. Подобная производительность вычислений нужна для фирменной системы автопилота, которая будет в большей мере полагаться не на точные цифровые карты местности, а на обрабатываемую в масштабе реального времени визуальную информацию. По классификации SAE данный автопилот соответствует четвёртому уровню, что подразумевает возможность участие человека в процессе управления, но не делает его обязательным. Дорогостоящие лидары, как и Tesla, компания Xpeng также применять в своих роботакси не собирается. Фирменная большая языковая модель VLA 2.0 обеспечивает время реакции не более 80 мс. На базе этой же модели строится управление человекоподобными роботами Iron. В ближайшие полтора года Xpeng рассчитывает выпустить несколько тысяч роботакси.

Преимуществом этой программной модели является простота масштабирования за пределами КНР, что формально говорит о наличии у Xpeng глобальных амбиций в рамках инициативы по выпуску роботакси. Впрочем, во второй половине текущего года такие машины начнут в тестовом режиме ездить по улицам китайских городов, а в начале следующего уже избавятся от страхующих водителей за рулём. Интерьер роботакси Xpeng продуман с учётом специфики эксплуатации: сидения для пассажиров могут отклоняться на большой угол ради большего комфорта, а между салоном и передним рядом сидений предусмотрена стеклянная перегородка для обеспечения некоторой приватности. Кстати, соплатформенные кроссоверы GX для частного использования предлагаются Xpeng к предварительному заказу с середины апреля по цене от $58 620, хотя их поставки начнутся только в эту среду.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Tesla сняла гриф секретности с отчётов о ДТП с участием своих роботакси
Waymo отучит роботакси штурмовать затопленные улицы
Электромобили Tesla намотали 16 млрд км в автономном режиме: ранее Илон Маск обещал, что это позволит им отказаться от надзора водителя
Китайские машины научились ездить на трёх колёсах и обходиться без домкрата
Intel стала вычислительным партнёром McLaren и бросила вызов AMD на трассах «Формулы-1»
Суд Маска против OpenAI превратился в публичную перебранку миллиардеров
Теги: xpeng motors, роботакси, китай, китайские производители, автопилот
xpeng motors, роботакси, китай, китайские производители, автопилот
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Японская фабрика TSMC впервые вышла в прибыль — всего через год после запуска массового производства
Китайские машины научились ездить на трёх колёсах и обходиться без домкрата
В России поступил в продажу флагманский камерофон Vivo X300 Ultra с оптикой Zeiss — от 159 999 рублей
Легендарная СУБД dBase прекратила существование, чуть-чуть не дотянув до полувекового юбилея
Мальта стала первой страной, граждане которой бесплатно получат годовую подписку на ChatGPT Plus
Соцсеть X запретила бесплатным пользователям публиковать больше 50 твитов в день 2 ч.
Microsoft разрешит переназначать клавишу Copilot после жалоб пользователей 2 ч.
Надёжный инсайдер поделился первыми подробностями Empulse — духовного наследника Titanfall от создателей Splitgate 3 ч.
Журналисты показали незаконченный заставочный ролик из отменённой версии ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic 4 ч.
Глава Take-Two раскрыл изначальные планы Rockstar на GTA VI — игра должна была выйти ещё весной 2025 года 5 ч.
Легендарной Terraria исполнилось 15 лет — продажи приключенческой песочницы перевалили за 70 млн 7 ч.
Apple научит Siri автоматически удалять переписку ради приватности пользователей 8 ч.
В Forza Horizon 6 уже сыграли миллион человек, хотя игра ещё даже официально не вышла 8 ч.
Genmoji в iOS 27 будет предлагать сгенерировать эмодзи на основе пользовательских фото и истории ввода на клавиатуре 10 ч.
Китайские компании превзошли американских конкурентов в сфере генерации видео при помощи ИИ 11 ч.
Apple научилась зарабатывать даже на бракованных чипах — их годами ставят в iPhone, iPad и Mac 35 мин.
Zotac выпустит к 20-летию спецверсии видеокарт GeForce RTX 50-й серии, но продавать их не будет 51 мин.
Curator внедряет централизованную аутентификацию пользователей через SSO 54 мин.
Xpeng запустила массовое производство роботакси на полностью китайской платформе 58 мин.
Equal1 представила стоечный квантовый компьютер RacQ 2 ч.
Kaytus представила All-Flash СХД вместимостью до 7 Пбайт 2 ч.
Honor представила Notebook X14 2026 — конкурент MacBook Neo на ангстремном чипе Intel Wildcat Lake 5 ч.
Смартфоны и соцсети отняли у людей живое общение и обвалили рождаемость в большинстве стран мира 5 ч.
«Ростелеком» запустит выпуск умных телевизоров на российской ОС «Аврора ТВ» с ИИ 5 ч.
Британский ИИ-стартап Fractile привлёк $220 млн на ускорение разработки ИИ-ускорителей 7 ч.