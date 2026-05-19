Сегодня 19 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Симулятор «Если хочется поубивать, идите в Sons of...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Если хочется поубивать, идите в Sons of the Forest»: разработчики Subnautica 2 отказались добавлять в игру убийства, но моддеры тут как тут

Подводный симулятор выживания Subnautica 2 лишь в начале плавания через ранний доступ, однако разработчики из Unknown Worlds Entertainment (принадлежит Krafton) уже определились, каким курсом игра точно не пойдёт.

Источник изображения: Unknown Worlds Entertainment

Источник изображения: Unknown Worlds Entertainment

Несмотря на принадлежность к жанру симуляторов выживания, Subnautica 2 не позволяет игрокам убивать морских существ (например, чтобы повысить свои шансы на выживание), и многие пользователи оказались этим недовольны.

Как подметил GamesRadar, дизайнер уровней Артём О'Райли (Artyom O’Rielly) резко ответил на призыв добавить в Subnautica 2 убийства: «У нас игра не про убийства. Если хочется поубивать, идите в Sons of the Forest или что-то подобное».

Источник изображения: Unknown Worlds Entertainment

Источник изображения: Unknown Worlds Entertainment

Согласно задумке разработчиков, пользователь не является «колонистом-завоевателем с целью подчинить планету своей воле». Игроки должны научиться сосуществовать с другими созданиями в мире Subnautica 2, а не пытаться его покорить.

Subnautica 2 предоставляет игрокам средства защиты от враждебных обитателей морских глубин: сигнальная ракета может отвлечь хищников, а инструмент для сбора ресурсов при прокачке позволяет напрямую отпугивать агрессоров.

Источник изображения: Nexus Mods (jibotron)

Источник изображения: Nexus Mods (jibotron)

Для тех, кому доступных в Subnautica 2 инструментов защиты всё-таки недостаточно, моддер jibotron выпустил мод Killable Creatures, который делает всех существ в игре убиваемыми: мультитул наносит 20 единиц урона, а звуковой резонатор — 50.

Ранний доступ Subnautica 2 открылся 14 мая на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Игра заслужила «очень положительные» отзывы в Steam (рейтинг 92 %) и продалась в количестве 2 млн копий за 12 часов.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Спринт, торговля и продолжение сюжета: разработчики Subnautica 2 раскрыли план улучшения игры на ближайшие месяцы
Subnautica 2 достигла двух миллионов проданных копий спустя всего 12 часов раннего доступа
Разработчики Subnautica 2 подтвердили утечку игры и предупредили пиратов
Sony подтвердила: больше никаких эксклюзивов PlayStation на ПК
Календарь релизов 18–24 мая: Forza Horizon 6, Zero Parades, Lego Batman и Phonopolis
PS Plus снова подорожает, но не для всех и не везде
Теги: subnautica 2, unknown worlds entertainment, krafton, симулятор выживания
subnautica 2, unknown worlds entertainment, krafton, симулятор выживания
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские машины научились ездить на трёх колёсах и обходиться без домкрата
«Билайн» запустил тестирование 5G в 11 городах России
Sony подтвердила: больше никаких эксклюзивов PlayStation на ПК
Предзаказ на китайскую видеокарту Lisuan LX 7G100 с поддержкой более 100 игр стартует 20 мая
Южнокорейский суд запретил работникам Samsung бастовать из-за низких премий — разве что понемножку
Xbox открыла портал Xbox Player Voice для сбора отзывов — игроки требуют эксклюзивы и бесплатный мультиплеер 27 мин.
«Если хочется поубивать, идите в Sons of the Forest»: разработчики Subnautica 2 отказались добавлять в игру убийства, но моддеры тут как тут 34 мин.
«Базис» впервые стал лауреатом премии «ЦИПР Диджитал» за проект в теплоэнергетике 3 ч.
Конференция Apple WWDC 2026 начнётся 8 июня, уделив особое внимание искусственному интеллекту 6 ч.
Google запустил масштабное обновление иконок своих сервисов — они станут более индивидуальными 6 ч.
Илон Маск проиграл суд против OpenAI — присяжные сочли претензии просроченными 6 ч.
Календарь релизов 18–24 мая: Forza Horizon 6, Zero Parades, Lego Batman и Phonopolis 12 ч.
PS Plus снова подорожает, но не для всех и не везде 15 ч.
«Одно из самых весёлых игровых событий года»: приключенческий экшен Lego Batman: Legacy of the Dark Knight понравился критикам 16 ч.
NVIDIA представила платформу Fleet Intelligence для мониторинга парка ИИ-ускорителей 16 ч.
В России стартовали продажи смартфона Realme 16 5G с селфи-зеркалом у основной 50-Мп камеры — от 33 тыс. рублей 25 мин.
NextEra Energy купит Dominion Energy, превратившись в крупнейшую в мире регулируемую энергокомпанию 50 мин.
Intel и Qualcomm поборются за ИИ-стартап Джима Келлера стоимостью $5 млрд 2 ч.
Спутниковый интернет Starlink подорожал на $5–10 2 ч.
Baikal обещает к 2030 году выпустить «основу суверенных дата-центров» — отечественные ИИ-чипы, совместимые с Nvidia CUDA 2 ч.
Европа снова хочет свой «Шаттл» — французский проект космоплана VORTEX поддержала Германия 2 ч.
Энергия как услуга: Hitachi и X LABS займутся созданием гигаваттных энергетических парков для ИИ ЦОД 3 ч.
Компактный планшет Huawei MatePad Mini стал доступен для предзаказа в России 3 ч.
Intel не хватает старых процессоров — производители ПК вынуждены переходить на дорогие чипы 18A 4 ч.
Учёные получили водород из воды без драгоценных металлов в катализаторах 4 ч.