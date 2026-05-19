«Если хочется поубивать, идите в Sons of the Forest»: разработчики Subnautica 2 отказались добавлять в игру убийства, но моддеры тут как тут

Подводный симулятор выживания Subnautica 2 лишь в начале плавания через ранний доступ, однако разработчики из Unknown Worlds Entertainment (принадлежит Krafton) уже определились, каким курсом игра точно не пойдёт.

Несмотря на принадлежность к жанру симуляторов выживания, Subnautica 2 не позволяет игрокам убивать морских существ (например, чтобы повысить свои шансы на выживание), и многие пользователи оказались этим недовольны.

Как подметил GamesRadar, дизайнер уровней Артём О'Райли (Artyom O’Rielly) резко ответил на призыв добавить в Subnautica 2 убийства: «У нас игра не про убийства. Если хочется поубивать, идите в Sons of the Forest или что-то подобное».

Согласно задумке разработчиков, пользователь не является «колонистом-завоевателем с целью подчинить планету своей воле». Игроки должны научиться сосуществовать с другими созданиями в мире Subnautica 2, а не пытаться его покорить.

Subnautica 2 предоставляет игрокам средства защиты от враждебных обитателей морских глубин: сигнальная ракета может отвлечь хищников, а инструмент для сбора ресурсов при прокачке позволяет напрямую отпугивать агрессоров.

Для тех, кому доступных в Subnautica 2 инструментов защиты всё-таки недостаточно, моддер jibotron выпустил мод Killable Creatures, который делает всех существ в игре убиваемыми: мультитул наносит 20 единиц урона, а звуковой резонатор — 50.

Ранний доступ Subnautica 2 открылся 14 мая на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Игра заслужила «очень положительные» отзывы в Steam (рейтинг 92 %) и продалась в количестве 2 млн копий за 12 часов.