Intel и Qualcomm поборются за ИИ-стартап Джима Келлера стоимостью $5 млрд

Не секрет, что позиции Intel в сегменте специализированных ИИ-ускорителей весьма слабы, а потому компания присматривается к перспективным стартапам в этой области, как нередко делала ранее. Tenstorrent может стать мишенью для поглощения не только корпорацией Intel, но и конкурирующей Qualcomm, которая тоже хочет закрепиться в сегменте.

По информации Bloomberg, стартап Tenstorrent уже провёл переговоры с рядом потенциальных покупателей, среди которых упоминаются как раз Intel и Qualcomm. Попутно ведутся консультации с инвестиционными банками, которые могут сопровождать сделку. Заявки на покупку активов Tenstorrent от других претендентов на их получение тоже будут рассматриваться. Предварительная оценка в $5 млрд минимум сформирована с оглядкой на недавно состоявшееся IPO компании Cerebras Systems. Последней удалось разместить свои акции по цене $185 за штуку, тем самым собрав $5,55 млрд при общей капитализации около $65 млрд.

В ноябре прошлого года Tenstorrent рассматривала возможность привлечения нескольких сотен миллионов долларов финансирования, ориентируясь на оценку капитализации в размере около $3,2 млрд. С января 2023 года Tenstorrent возглавляет Джим Келлер (Jim Keller) — талантливый американский инженер, подаривший миру немало коммерчески успешных процессоров Intel, AMD, Apple и даже Tesla. В роли технического директора Келлер выступал в Tenstorrent с 2021 года.