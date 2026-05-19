Илон Маск назвал решение суда по делу OpenAI «техническим» и пообещал его обжаловать

Накануне присяжные по делу Илона Маска (Elon Musk) против руководства OpenAI вынесли решение в пользу ответчика на основании того, что бизнесмен слишком долго ждал, прежде чем подать в суд на гендиректора компании Сэма Альтмана (Sam Altman) и её президента Грега Брокмана (Greg Brockman). Маск охарактеризовал решение как «техническое» и заявил о намерении подать апелляцию.

Вердикт присяжных немедленно утвердила председательствующая на процессе судья Ивонн Гонсалес-Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) — суд вообще не стал рассматривать вопрос о том, являются ли обоснованными обвинения Маска, а постановил, что предусмотренный для них трёхлетний срок давности истёк. Бизнесмен и его адвокаты заявили, что обжалуют вердикт в апелляционном суде.

«Ни у кого из внимательно следящих за делом не возникает сомнений, что Альтман и Брокман на самом деле обогатились, присвоив благотворительную организацию. Вопрос лишь в том, когда они это сделали», — написал Маск в своей соцсети X. Адвокат бизнесмена оставил за своим клиентом право подать апелляцию вынесшей решение судье, но та отреагировала скептически и изъявила готовность отклонить её «на месте». «Есть существенное количество доказательств, подтверждающих решение присяжных», — резюмировала она.

Маск был в числе основателей OpenAI в 2015 году, три года спустя он покинул совет директоров, а в 2024 году подал в суд на Альтмана и OpenAI, обвинив их в нарушении обязательства сохранить статус лаборатории как некоммерческой организации. Бизнесмен, по его словам, пожертвовал OpenAI около $38 млн с условием, что организация будет работать на благо человечества, а не обогащать отдельных лиц. По версии юристов OpenAI, пожертвования Маска не имели каких-либо условий, а реструктуризация был единственным способом выстоять в гонке с Google DeepMind. Более того, Маск, по их словам, сам предлагал коммерческий формат организации на условиях сохранения контроля, и даже в какой-то момент подталкивал OpenAI к слиянию с Tesla.

«Это не техническое решение, это решение по существу. Оно гласит: вы подали иск слишком поздно, и сделали это потому, что хотели придержать его и использовать в качестве оружия против конкурента, состязаться с которым на рынке не можете. Поэтому мы рады получить данное решение», — заявил представитель OpenAI. В отношении Microsoft иск также был отклонён. «Факты и хронология этого дела давно ясны, и мы приветствуем решение присяжных отклонить эти иски как несвоевременные. Мы по-прежнему привержены нашей работе с OpenAI по развитию и масштабированию ИИ для людей и организаций по всему миру», — добавил адвокат Microsoft.