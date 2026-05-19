Apple представила ИИ-функции для инвалидов — включая управление коляской взглядом

Apple объявила об улучшении эффективности многих функций доступности в своих продуктах. Доработкам подверглись такие инструменты, как VoiceOver, «Лупа», голосовое управление и программа для чтения с ограниченными возможностями. Владельцы инвалидных колясок с электроприводом смогут управлять ими взглядом при помощи гарнитуры Vision Pro. Компания заверила, что добавление перечисленных возможностей ИИ не пошло в ущерб конфиденциальности пользователей.

По словам старшего директора Apple по глобальной политике и инициативам в области доступности Сары Херрлингер (Sarah Herrlinger), компания «предлагает новые, интуитивно понятные варианты ввода, исследования и персонализации, разработанные для защиты конфиденциальности пользователей на каждом этапе».

VoiceOver и «Лупа» помогают пользователям с нарушениями зрения понимать как информацию на экране, так и окружающую обстановку. Функция Image Explorer в VoiceOver использует Apple Intelligence для предоставления более подробных описаний изображений по всей системе, включая фотографии, отсканированные счета, личные записи и другой визуальный контент.

Благодаря обновлениям функции Live Recognition, пользователи VoiceOver могут нажать кнопку Action на iPhone, чтобы быстро задать вопрос о том, что находится в видоискателе камеры, и получить подробный ответ. «Лупа» теперь также работает с кнопкой Action, поэтому пользователи могут быстро задавать вопросы и получать ответы.

Управлять самим приложением можно с помощью голосовых команд, таких как «увеличить» или «включить фонарик». Раньше голосовое управление требовало от пользователей запоминания точных слов и фраз. Apple заявляет, что благодаря ИИ эта функция теперь позволяет использовать естественный язык. Возможность «говорить то, что вы видите» подходит для навигации по любому приложению, включая программные продукты с визуальной структурой, такие как Apple Maps или «Файлы», используя интуитивно понятный язык.

«Чтение для людей с ограниченными возможностями» — это персонализированный режим чтения для пользователей с широким спектром нарушений, от дислексии до слабого зрения. Функция теперь работает с более сложными исходными материалами, такими как научные статьи, обрабатывая текст с несколькими столбцами, изображениями и таблицами. Краткие обзоры по запросу позволяют читателям получить общее представление о статье, прежде чем углубляться в детали.

Благодаря новой встроенной функции перевода пользователи могут читать текст на своём родном языке, сохраняя при этом оригинальные форматирование, шрифт и цвета. Любое видео можно дополнить субтитрами, сгенерированными ИИ. Субтитры создаются непосредственно на устройстве для сохранения конфиденциальности.

Не все пользователи инвалидных кресел с электроприводом обладают достаточной подвижностью для использования джойстика. Теперь они смогут использовать управление взглядом при помощи гарнитуры Vision Pro. Отслеживание взгляда не требует частой перекалибровки и работает в различных условиях освещения.

На начальном этапе эта возможность будет доступна в США с системами привода колясок Tolt и LUCI, с поддержкой как Bluetooth, так и проводного подключения. В дальнейшем Apple пообещала добавить поддержку других моделей инвалидных колясок.

Apple перечислила ещё ряд дополнительных улучшений доступности:

  • Функция распознавания движений в автомобиле (Vehicle Motion Cues) появится в visionOS, что поможет уменьшить укачивание у людей, использующих Apple Vision Pro в качестве пассажира в движущемся транспортном средстве.
  • Vision Pro будет поддерживать жесты лица для выполнения касаний и системных действий, а также новый способ выбора элементов глазами при использовании функции Dwell Control.
  • Функция Touch Accommodations предоставляет новый способ персонализации настроек в iOS и iPadOS.
  • Слуховые аппараты Made for iPhone будут более надёжно сопрягаться и переключаться между устройствами Apple, будет улучшен процесс настройки в iOS, iPadOS, macOS и visionOS.
  • В tvOS появится поддержка увеличенного текста, поэтому пользователи с ослабленным зрением смогут увеличить размер текста на экране для удобства чтения.
  • Функция распознавания имён (Name Recognition), которая может уведомлять глухих или слабослышащих пользователей, если кто-то произносит их имя, теперь работает более чем на 50 языках мира.
  • Для разработчиков приложений перевода языка жестов новый API позволяет добавлять переводчика к текущему видеозвонку FaceTime.
  • Пользователи, испытывающие трудности с использованием традиционных контроллеров, могут подключить контроллер Sony Access к устройствам iOS, iPadOS и macOS. Можно настроить джойстик, девять встроенных кнопок и до четырёх дополнительных внешних кнопок или специальных переключателей для персонализации расположения элементов управления. Также можно объединить два контроллера для индивидуальной настройки игрового процесса.

«Подход Apple к доступности не похож ни на один другой, — заявил генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook). — Теперь, с Apple Intelligence, мы внедряем новые мощные возможности в наши функции доступности, сохраняя при этом нашу основополагающую приверженность принципу конфиденциальности на этапе проектирования».

доступность, ограниченные возможности, инвалид, инвалидная коляска, управление жестами, управление взглядом, субтитры, apple
