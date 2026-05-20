Вслед за Anthropic и OpenAI компания Google открыла тестировщикам доступ к защитнику CodeMender

Google активизировала работу в направлении кибербезопасности, анонсировав на конференции I/O расширение доступа к ИИ-агенту CodeMender для защиты кода. По заявлению компании, инструмент призван помочь защитить мировые базы данных путём автоматического поиска и исправления уязвимостей.

Решение Google сделать CodeMender более доступным для внешних тестировщиков последовало за неожиданным релизом модели Claude Mythos Preview компании Anthropic. На фоне этого события многие технологические компании также начали предлагать собственные версии мощных ИИ-моделей, способных выявлять уязвимости в высокорисковых системах. Для Anthropic данный релиз одновременно стал возможностью вернуть расположение правительства США на фоне судебного разбирательства, и открыть путь к получению высокой прибыли от раннего корпоративного доступа.

В условиях нарастающего давления с целью монетизации технологий перед потенциальными IPO, ИИ-компании стали рассматривать кибербезопасность как ключевой фактор роста доходов. Вслед за Anthropic аналогичное решение быстро представила компания OpenAI, а теперь к гонке присоединилась и Google.

Технический директор Google DeepMind Корай Кавукчуоглу (Koray Kavukcuoglu) в интервью изданию The Verge подтвердил, что корпорация уже обсуждает с представителями крупного бизнеса и правительственных структур возможность использования CodeMender для проведения аудита их внутренних систем.

Одновременно глава Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) в ходе недавнего брифинга для прессы отдельно отметил заслугу конкурентов. По его словам, Anthropic наглядно доказала рыночную ценность мощных ИИ-моделей в сценариях обеспечения безопасности. При этом Пичаи подчеркнул, что его компания обладает аналогичными технологическими возможностями и способна составить полноценную конкуренцию в этом сегменте.

Теги: google, ии-агент, codemender, кибербезопасность
