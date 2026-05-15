ChatGPT получит прямой доступ к банковским счетам пользователей — для анализа расходов и финансовых советов

Глобальное доверие к ИИ вот-вот будет подвергнуто новому испытанию: OpenAI планирует предоставить своему чат-боту прямой доступ к банковским счетам пользователей. Новая функция, анонсированная сегодня в режиме предварительного просмотра, позволит пользователям «безопасно подключить» ChatGPT к Plaid — платформе для связи банков и приложений, используемой 12 000 финансовых учреждений, включая Schwab, Fidelity, Chase и Capital One.

После подключения финансовых счетов пользователи ChatGPT смогут просматривать панель управления с подробной историей своих расходов, включая активные подписки. Пользователи также смогут обращаться к сервису за помощью в принятии финансовых решений, таких как покупка дома или оформление кредитных карт, а также отслеживать любые изменения в привычках расходования средств.

Эта функция первоначально будет доступна пользователям в США, подписавшимся на тарифный план ChatGPT Pro стоимостью $200 в месяц. В дальнейшем, по словам OpenAI, компания «будет учиться и совершенствовать сервис на ранних этапах использования, прежде чем внедрить его в тарифный план Plus, с целью сделать его доступным для всех».

Этот запуск последовал за январским представлением OpenAI сервиса ChatGPT Health для решения вопросов, связанных со здоровьем, который в то же время «не предназначен для диагностики или лечения». Здоровье, как и деньги, требует от пользователей полного доверия к политике конфиденциальности и безопасности данных OpenAI.

OpenAI обещает пользователям «контроль над своими данными», включая возможность в любое время отключить свои банковские счета от ChatGPT, хотя на полное удаление данных может потребоваться до 30 дней. Пользователи также смогут просматривать и удалять «финансовые воспоминания», такие как цели или финансовые обязательства, сохранённые чат-ботом.

Пользовательский контроль распространяется и на передачу данных в модели ИИ — например, опция «Улучшить модель для всех» разрешит использование финансовых данных из разговоров в ChatGPT для обучения ИИ. OpenAI уверяет, что ChatGPT не может вносить изменения в банковские счета или видеть «полные номера счетов».

Тем не менее чат-боту доступны балансы, транзакции, портфель акций и обязательства, такие как ипотека и задолженность по кредитным картам. OpenAI не уточняет, что сама компания будет делать со всей этой финансовой информацией помимо обучения ИИ и существуют ли какие-либо дополнительные меры защиты финансовых данных пользователей от взлома системы.

«Более 200 миллионов человек уже ежемесячно обращаются в ChatGPT с финансовыми вопросами — от составления бюджета до советов о том, как сократить расходы, — говорится в заявлении OpenAI. — Теперь пользователи могут безопасно подключить свои финансовые счета к Plaid, чтобы получить полное представление о своих финансовых делах в контексте личных целей, образа жизни и приоритетов, которыми они поделились с ChatGPT, используя передовые возможности логического мышления OpenAI».

Звучит заманчиво. И что же может пойти не так?