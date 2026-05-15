Сегодня 15 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... ChatGPT получит прямой доступ к банковск...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

ChatGPT получит прямой доступ к банковским счетам пользователей — для анализа расходов и финансовых советов

Глобальное доверие к ИИ вот-вот будет подвергнуто новому испытанию: OpenAI планирует предоставить своему чат-боту прямой доступ к банковским счетам пользователей. Новая функция, анонсированная сегодня в режиме предварительного просмотра, позволит пользователям «безопасно подключить» ChatGPT к Plaid — платформе для связи банков и приложений, используемой 12 000 финансовых учреждений, включая Schwab, Fidelity, Chase и Capital One.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

После подключения финансовых счетов пользователи ChatGPT смогут просматривать панель управления с подробной историей своих расходов, включая активные подписки. Пользователи также смогут обращаться к сервису за помощью в принятии финансовых решений, таких как покупка дома или оформление кредитных карт, а также отслеживать любые изменения в привычках расходования средств.

Эта функция первоначально будет доступна пользователям в США, подписавшимся на тарифный план ChatGPT Pro стоимостью $200 в месяц. В дальнейшем, по словам OpenAI, компания «будет учиться и совершенствовать сервис на ранних этапах использования, прежде чем внедрить его в тарифный план Plus, с целью сделать его доступным для всех».

Этот запуск последовал за январским представлением OpenAI сервиса ChatGPT Health для решения вопросов, связанных со здоровьем, который в то же время «не предназначен для диагностики или лечения». Здоровье, как и деньги, требует от пользователей полного доверия к политике конфиденциальности и безопасности данных OpenAI.

OpenAI обещает пользователям «контроль над своими данными», включая возможность в любое время отключить свои банковские счета от ChatGPT, хотя на полное удаление данных может потребоваться до 30 дней. Пользователи также смогут просматривать и удалять «финансовые воспоминания», такие как цели или финансовые обязательства, сохранённые чат-ботом.

Пользовательский контроль распространяется и на передачу данных в модели ИИ — например, опция «Улучшить модель для всех» разрешит использование финансовых данных из разговоров в ChatGPT для обучения ИИ. OpenAI уверяет, что ChatGPT не может вносить изменения в банковские счета или видеть «полные номера счетов».

Тем не менее чат-боту доступны балансы, транзакции, портфель акций и обязательства, такие как ипотека и задолженность по кредитным картам. OpenAI не уточняет, что сама компания будет делать со всей этой финансовой информацией помимо обучения ИИ и существуют ли какие-либо дополнительные меры защиты финансовых данных пользователей от взлома системы.

«Более 200 миллионов человек уже ежемесячно обращаются в ChatGPT с финансовыми вопросами — от составления бюджета до советов о том, как сократить расходы, — говорится в заявлении OpenAI. — Теперь пользователи могут безопасно подключить свои финансовые счета к Plaid, чтобы получить полное представление о своих финансовых делах в контексте личных целей, образа жизни и приоритетов, которыми они поделились с ChatGPT, используя передовые возможности логического мышления OpenAI».

Звучит заманчиво. И что же может пойти не так?

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft недосчитается десятков миллиардов от OpenAI — условия сделки переписали
Сотрудники OpenAI массово стали миллионерами — сотни человек продали акций на $30 млн каждый
Президент OpenAI оказался владельцем долей в Cerebras и CoreWeave, у которых миллиардные сделки с самой OpenAI
Трамп и Си Цзиньпин обсудили ограничения слишком умного ИИ и зависшие поставки Nvidia H200
Доминирование ChatGPT пошатнулось — Gemini и Perplexity быстро набирают обороты
Крипторынок испугался ИИ-хакеров: под ударом оказался сектор DeFi с оборотом $130 млрд
Теги: искусственный интеллект, openai, chatgpt, банковские счета, финансы, управление, доступ
искусственный интеллект, openai, chatgpt, банковские счета, финансы, управление, доступ
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай создал фотонный квантовый компьютер, который суперкомпьютерам не догнать даже за время жизни Вселенной
В российской рознице появились белорусские телевизоры General Electronics на базе YaOS и «Салют ТВ», а также без них
Из-за слухов о скором старте предзаказов GTA VI стоимость Take-Two подскочила почти на $3 миллиарда
Стартап учёного из NASA заявил о разработке неиссякаемых источников питания на энергии вакуума
Импортозамещение забуксовало: продажи российских ноутбуков рухнули почти на 70 %
Спринт, торговля и продолжение сюжета: разработчики Subnautica 2 раскрыли план улучшения игры на ближайшие месяцы 26 мин.
ChatGPT получит прямой доступ к банковским счетам пользователей — для анализа расходов и финансовых советов 43 мин.
Трамп и Си Цзиньпин обсудили ограничения слишком умного ИИ и зависшие поставки Nvidia H200 2 ч.
Microsoft намерена избавить Windows 11 от главной причины «синих экранов» 2 ч.
Доминирование ChatGPT пошатнулось — Gemini и Perplexity быстро набирают обороты 2 ч.
Pragmata стала новой жертвой пиратов — игру взломали без гипервизора 2 ч.
YouTube Shorts набрали популярность на смарт-телевизорах — 2 млрд часов просмотра за месяц 4 ч.
На смарт-очках Meta Ray-Ban Display появятся сторонние приложения 4 ч.
Крипторынок испугался ИИ-хакеров: под ударом оказался сектор DeFi с оборотом $130 млрд 4 ч.
Ненасытный ИИ может снова отправить OpenAI на поиски денег — даже рекордных $122 млрд инвестиций мало 5 ч.
Alibaba Cloud потребуется в 10 раз больше вычислительных мощностей, чем в 2022 году, а Tencent научилась обходиться малым 35 мин.
В ближайший годы четыре из пяти премиум-смартфонов нашпигуют ИИ 2 ч.
Учёные создали робота-медузу без батареи — он плавает быстрее всех аналогов и сможет лечить людей изнутри 2 ч.
Уж лучше АЭС за домом, чем ЦОД: американцам разонравились дата-центры 3 ч.
Доля контрафактных комплектующих для зарубежного инфраструктурного оборудования в России приблизилась к 20 % 3 ч.
MSI представила игровой монитор MAG OLED 271QPX32 — QD-OLED Penta Tandem, 1440p и 320 Гц 4 ч.
Представлен флагманский игровой ноутбук Asus ROG Strix SCAR 18 с потреблением до 320 Вт 6 ч.
Asus выпустила свою первую оперативную память — и сразу за $880 6 ч.
Немецкие учёные добились рекордного КПД при превращении солнечного света в водород 6 ч.
Asus представила трёхлитровый игровой ПК ROG NUC 16 — он меньше PS5, но в 7,5 раз дороже 6 ч.