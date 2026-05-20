Профсоюз и Samsung так и не смогли договориться, угроза забастовки возросла

Очередной этап переговоров между представителями профсоюза сотрудников Samsung Electronics и работодателем, который проходил при посредничестве южнокорейских властей, так и не позволил сторонам достичь согласия по всем ключевым пунктам, и теперь угроза 18-дневной забастовки, которая должна начаться завтра, становится более реальной.

Источник изображения: Samsung Electronics

Суд накануне хотя и запретил профсоюзу Samsung, охватывающему около 48 000 сотрудников компании, создавать условия для причинения серьёзного ущерба работодателю или окружающей среде, в полной мере акцию протеста предотвратить не в силах. Глава профсоюза Цой Сон Хо (Choi Seung-ho), на заявление которого ссылается Reuters, сообщил о готовности объединения провести 18-дневную забастовку в соответствии с ранее намеченным планом. Стороны в ходе переговоров сблизили позиции по всем пунктам, кроме одного, который для профсоюза имел принципиальное значение.

По всей видимости, речь идёт о принципе распределения годовых премий, на изменении которого настаивал профсоюз. Он считал, что Samsung должен распределять между сотрудниками до 15 % операционной прибыли ежегодно, без ограничения по сумме выплат, которое сейчас находится на уровне 50 % от годовой зарплаты. По словам Цоя, профсоюз принял последнее предложение, сделанное правительственным медиатором. В свою очередь, руководство Samsung Electronics заявило, что профсоюз настаивал на неприемлемых условиях: «Причина, по которой соглашение не может быть достигнуто, заключается в избыточности требований профсоюза, которые подрывают фундаментальные принципы управления компанией». Работодатель считает, что не может на регулярной основе предлагать сотрудникам убыточных подразделений столь высокие годовые премии.

В минувшие выходные власти Южной Кореи пригрозили Samsung принудительным арбитражем, в результате которого начало забастовки может быть отложено на 30 дней, пока представители государственных структур принимают участие в переговорах. Акции Samsung упали в цене более чем на 3 %. Компания обеспечивает почти четверть национального экспорта Южной Кореи и является крупнейшим в мире производителем памяти. Длительная забастовка сотрудников в условиях нехватки памяти на мировом рынке навредит не только репутации самой Samsung, но и всей корейской экономике.

Теги: samsung, samsung electronics, забастовка, производство микросхем, южная корея
