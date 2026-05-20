Alibaba представила ускоритель Zhenwu M890, заточенный под работу с ИИ-агентами

Подразделение T-Head китайского холдинга Alibaba Group, которое специализируется на разработке чипов, на этой неделе представило новый ускоритель Zhenwu M890, который учитывает актуальную тенденцию работы с ИИ-агентами, а потому оптимизирован под специфический набор задач. Компания также пообещала ежегодно выпускать новые модели ИИ-ускорителей.

Источник изображения: Alibaba Group

Источник изображения: Unsplash, Zhang Hui

В плане быстродействия Zhenwu M890 в три раза превосходит своего предшественника — Zhenwu 810E. Компания обещает, что и запланированный к анонсу в третьем квартале следующего года ускоритель V900 окажется в три раза быстрее нынешнего M890. В третьем квартале 2028 года выйдет ускоритель J900, сохраняя ритмичность обновления ассортимента ИИ-ускорителей, предлагаемых Alibaba.

К настоящему моменту компания успела отгрузить более 560 000 ускорителей семейства Zhenwu, причём их в Китае используют более 400 внешних клиентов, представляющих 12 отраслей экономики, включая представителей финансового сектора и автопроизводителей. Как отмечается, оснащаемый 144 Гбайт памяти ускоритель Zhenwu M890 подходит и для обучения моделей, и для инференса. На базе 128 таких ускорителей будут создаваться серверные системы Panjiu AI.128.

Одновременно Alibaba представила новую ИИ-модель Qwen 3.7-Max, которая оптимизирована для написания программного кода и агентских задач. Она способна непрерывно работать на протяжении 35 часов без видимого снижения быстродействия.

Теги: alibaba, ии, ии-агент, ии-чип, ии-модель
