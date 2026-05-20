AM4 жив! Юбилейный Ryzen 7 5800X3D AM4 10th Anniversary Edition появился в продаже в Индии за $310

Процессор Ryzen 7 5800X3D, возвращённый AMD на рынок по случаю десятилетия платформы AM4, появился в продаже в Индии. Чип был замечен у индийского ретейлера 99 Deals. На момент публикации заметки в наличии оставался лишь один экземпляр процессора в коробочном исполнении.

Источник изображений: 99 Deals

Стоимость процессора Ryzen 7 5800X3D AM4 10th Anniversary Edition в Индии составляет 30 000 рупий (около $310). Это тот же процессор, о котором говорилось в апрельской утечке. Он имеет абсолютно те же технические характеристики, что и оригинальная модель Ryzen 7 5800X3D.

Чип оснащён восемью ядрами Zen 3 с поддержкой 16 виртуальных потоков, имеет базовую частоту 3,4 ГГц и Boost-частоту до 4,5 ГГц. Кроме того, он оснащён 96 Мбайт кеш-памяти L3 (включая 3D V-Cache) и обладает номинальным TDP 105 Вт. Процессор поставляется в специальной юбилейной упаковке с логотипом 10th Anniversary Edition.

Оригинальная версия Ryzen 7 5800X3D была выпущена в апреле 2022 года по цене $449. Это был первый десктопный процессор AMD с поддержкой технологии дополнительной кеш-памяти 3D V-Cache. Благодаря впечатляющей игровой производительности он быстро завоевал популярность и стал основой для многих игровых сборок.

Следует добавить, что AMD официально не объявляла стоимость Ryzen 7 5800X3D AM4 10th Anniversary Edition, а также не сообщала, в каких именно странах он будет продаваться.

Теги: amd ryzen, amd, zen 3, socket am4, процессор
