Samsung увернулась от забастовки, способной взвинтить цены на память — рабочие добились повышения премий

Профсоюз сотрудников Samsung Electronics объявил о приостановке забастовки, которая должна была начаться в четверг. Это произошло после того, как представители работников достигли предварительного соглашения с руководством компании о вознаграждениях, пишет Reuters. Это позволило избежать последствий, которые угрожали экономике Южной Кореи и глобальным поставкам микросхем.

Запланированная 18-дневная забастовка, в которой должны были принять участие почти 48 000 членов профсоюза, была поставлена на паузу до тех пор, пока предварительное соглашение не будет вынесено на голосование. Голосование пройдёт с 22 по 27 мая, сообщил журналистам лидер профсоюза Чхве Сын Хо (Choi Seung-ho) поздно вечером в среду. Ранее на сайте профсоюза было опубликовано уведомление о том, что голосование пройдёт с 23 по 28 мая.

Samsung по-прежнему остаётся одним из самых престижных работодателей в Южной Корее, но сотрудники компании были недовольны разницей в премиях по сравнению с более мелким конкурентом — компанией SK hynix, а также предложенным распределением бонусов между подразделениями Samsung.

В отдельном заявлении Samsung Electronics говорится, что стороны достигли предварительного соглашения о заработной плате и коллективных переговорах и обязались «выстраивать зрелые и конструктивные отношения между работниками и руководством».

Соглашение было достигнуто в последний момент после нескольких дней переговоров, которые неоднократно срывались, в том числе в среду, когда профсоюз объявил о начале забастовки. Переговоры возобновились позже в тот же день после того, как министр труда Южной Кореи Ким Ён Хун (Kim Young-hoon) лично выступил посредником между сторонами.

Как ранее сообщалось, стороны не могли прийти к согласию по поводу распределения бонусов за производственные показатели между высокодоходным подразделением по производству памяти и убыточными подразделениями по контрактному производству логических микросхем. Лидер профсоюза Чхве Сын Хо заявил, что стороны договорились о распределении прибыли между убыточными подразделениями, и ожидает, что члены профсоюза одобрят соглашение о заработной плате. «Мы сделаем всё возможное, чтобы стабилизировать отношения между работниками и руководством Samsung Electronics в будущем», — сказал он.

По словам одного из представителей профсоюза, участвовавшего в переговорах, Samsung согласилась отменить 50-процентный лимит на премиальные выплаты, привязать премиальные выплаты к операционной прибыли и официально закрепить изменения в контрактах. Он отказался назвать своё имя, поскольку не имел права общаться с прессой. «Это очень выгодная сделка», — заявил он.

Кроме того, согласно документу, опубликованному профсоюзом, Samsung выделит около 10,5 % от «согласованных показателей эффективности бизнеса» на специальные премиальные выплаты для подразделения по производству чипов, в состав которого входят подразделения по производству памяти и логических микросхем. По словам представителя профсоюза, в качестве показателя эффективности бизнеса рассматривается операционная прибыль.

Специальные премиальные выплаты будут выплачиваться акциями компании в течение как минимум 10 лет. Согласно документу, в период с 2026 по 2028 год подразделение по производству чипов должно получить более 200 трлн вон ($133,58 млрд) в виде годовой операционной прибыли, а в период с 2029 по 2035 год — 100 трлн вон.

Руководством Samsung отказалось комментировать детали сделки, пишет Reuters.

Компания Samsung, на долю которой приходится почти четверть всего экспорта Южной Кореи, также является крупнейшим в мире производителем микросхем памяти. Забастовка профсоюза сотрудников компании могла привести к сбоям в работе всей компании, что спровоцировало бы рост цен на фоне бума в сфере искусственного интеллекта, который привёл к дефициту продукции.

«Мы благодарны за взвешенное решение, принятое в интересах страны и общества. Такой исход стал возможен благодаря усилиям правительственных чиновников, в том числе министра труда, который до последнего выступал посредником», — заявил представитель официальная резиденция президента Южной Кореи, пишет информационное агентство Yonhap.

Представитель Центрального банка страны, пожелавший остаться анонимным, прогнозировал, что забастовка может снизить рост экономики Южной Кореи на 0,5 процентного пункта по сравнению с прогнозируемыми 2 % в этом году. Представители правительства Южной Кореи заявляли, что могут прибегнуть к экстренному арбитражу — инструменту, который применяется крайне редко, но который мог бы приостановить забастовку на 30 дней.

Пользователи онлайн-форума для акционеров Samsung выразили облегчение в связи с принятым предварительным соглашением. «Я выражаю благодарность и поздравляю всех», — говорилось в одном из сообщений. Другие приветствовали предложение о выплате бонусов акциями компании, заявив, что это может повлиять на стоимость акций Samsung.

Акции Samsung упали на 0,2 %, а с начала недели — на 2,8 %. Некоторые инвесторы заявили, что их больше беспокоят перспективы постоянного роста затрат на рабочую силу, чем разовые расходы, связанные с забастовкой.