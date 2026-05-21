Цукерберг успокоил сотрудников Meta✴: новых массовых увольнений в этом году не ожидается

Генеральный директор Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) сообщил сотрудникам во внутренней служебной записке, что больше не ожидает массовых увольнений в компании в этом году. Об этом сообщило издание Reuters, ознакомившееся с копией данной служебной записки.

Цукерберг сделал это заявление в тот же день, когда провёл масштабную реструктуризацию компании, уволив 10 % сотрудников по всему миру и принудительно переведя ещё 7000 сотрудников на новые должности, связанные с внедрением искусственного интеллекта в рабочие процессы.

«Я хочу прояснить, что мы не ожидаем массовых увольнений в компании в этом году. Я также хочу признать, что мы не были достаточно прозрачны в своих сообщениях, как нам хотелось бы, и это одна из тех областей, в которых я хочу добиться улучшений», — написал он в служебной записке.

Сотрудники оставили комментарии к его посту, в которых цитировали слова «массовые увольнения» и «ожидать». «Иногда всё идёт "неожиданно"», — приводит Reuters слова одного из сотрудников.

В Meta✴ отказались комментировать данную информацию.

Эти изменения в компании являются частью масштабной реформы, проводимой Meta✴ в этом году, в рамках которой IT-гигант наращивает инвестиции в искусственный интеллект, стремясь сделать ИИ-агентов основой как своих продуктов, так и инструментов для внутренней работы.

В общей сложности увольнения и переводы, о которых было объявлено на этой неделе, затронут около 20 % сотрудников компании. Некоторые переводы уже состоялись, а о других сотрудники будут уведомлены до конца дня.