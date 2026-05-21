Нейросеть Gemini начнёт объяснять пользователям, почему им стоит купить тот или иной товар

Компания Google представила масштабное обновление рекламных форматов в своей поисковой системе. Теперь пользователи увидят персонализированные объявления с развёрнутыми пояснениями от нейросети Gemini в ИИ-режиме (AI Mode).

В ИИ-режиме Google уже тестирует два формата: Conversational Discovery ads и Highlighted Answers. Первый тип рекламы генерирует индивидуальный ответ на конкретный запрос пользователя, а второй встраивает спонсорские товары в списки рекомендаций нейросети. Каждое такое объявление будет сопровождаться независимым пояснением, составленным алгоритмами Gemini на основе анализа продукта, с обязательной пометкой «Спонсировано». При этом пояснение генерируется отдельно от рекламного креатива, чтобы обеспечить объективность ответа.

В ближайшие месяцы Google добавит аналогичные возможности в обычный поиск, не ограничиваясь режимом AI Mode. Разработчики внедрят формат AI-powered Shopping ads для помощи в выборе крупных покупок, таких как бытовая техника или электроника. При поиске конкретной категории товаров система даст объяснение, подчёркивающее актуальность конкретного предложения для потенциального покупателя.

Дополнительно Google обновит процесс взаимодействия бизнеса с клиентами, заменив статические формы обратной связи интерактивным инструментом Business Agent for Leads. Внутри рекламного блока появится чат-бот, работающий на базе Gemini, который сможет моментально проконсультировать пользователей на основе данных с сайта рекламодателя, облегчая процесс изучения информации об услугах или образовательных программах.

Изменения также затронут пилотную программу Direct Offers, запущенную в январе 2026 года при участии таких брендов, как Chewy, Gap и L’Oreal. Рекламодатели получат функцию объединения скидок, подарков и локальных купонов в единую кампанию, используя инструмент AI Brief для подбора аудитории, из которой ИИ будет собирать наиболее привлекательные наборы под каждый запрос. Параллельно туристические партнёры, включая Booking и Expedia, начнут транслировать свои спецпредложения непосредственно в интерфейсе ИИ-планировщика поездок.

Обновлённые блоки Direct Offers будут естественным образом отображаться в ответах AI Mode по мере изучения вариантов для шоппинга. Для максимального охвата этих форматов компания рекомендует использовать инструменты AI Max for Search, AI Max for Shopping и Performance Max. При этом для продавцов, работающих по протоколу UCP, добавлена встроенная система оформления заказов (native checkout), позволяющая без лишних шагов конвертировать интерес пользователей в завершённые продажи.

Теги: google, gemini, ии-бот, нейросеть
