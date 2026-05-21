Выручка Nvidia в прошлом квартале взлетела на 85 % до рекордных $81,6 млрд

Квартальный отчёт Nvidia стоит особняком не только хронологически, он также позволяет оценить динамику бума ИИ, который толкает выручку компании вверх с конца 2022 года. По итогам прошлого квартала Nvidia нарастила свою выручку на 85 % до рекордных $81,6 млрд, превзойдя ожидания аналитиков. В сегменте ЦОД выручка выросла на 92 % до $75,2 млрд.

Таким образом, серверное направление бизнеса Nvidia в очередной раз побило рекорд, последовательно увеличив выручку на 21 %. Общая выручка также выросла на 20 % по сравнению с предыдущим кварталом, поэтому именно серверный сегмент определял динамику развития всего бизнеса компании в первом фискальном квартале, завершившемся в конце апреля. Соответственно, на серверный сегмент пришлось более 92 % общей выручки Nvidia.

Внутри сегмента ЦОД выручка почти поровну разделилась между гиперскейлерами ($37,9 млрд) и всеми прочими клиентами ($37,3 млрд), включая корпоративных, облачных, государственных и промышленных. В первом случае выручка увеличилась год к году на 115 %, во втором — на 74 %. Помимо ЦОД, компания в своей отчётности упоминает и сегменте периферийных вычислений, выручка в котором увеличилась на 29 % до $6,4 млрд. По словам финансового директора компании Колетт Кресс (Colette Kress), если спрос на рабочие станции с решениями семейства Blackwell был высоким, то дефицит памяти навредил продажам ПК своими высокими ценами. Сетевые решения для ЦОД увеличили профильную выручку Nvidia в три раза до рекордных $14,8 млрд. Поставки ускорителей семейства Vera Rubin компания планирует начать во второй половине текущего года. Генеральный директор Nvidia признался, что эти ускорители наверняка будут в дефиците на протяжении основной части своего жизненного цикла.

Отдельно подчёркивается, что за прошедший квартал в Китай не было поставлено ни одного ускорителя с архитектурой Hopper, тогда как год назад соответствующая выручка достигла $4,6 млрд. Несмотря на принципиальное согласие властей США на поставку в КНР ускорителей H200, китайская сторона не разрешила их импорт. Тем не менее, китайский рынок в целом принёс Nvidia в прошлом квартале $4,55 млрд — на 53 % меньше, чем годом ранее. Для сравнения, американская выручка Nvidia за год почти утроилась до $63,8 млрд, и это закономерно с учётом высокой концентрации в США облачных гигантов, которые закупают компоненты Nvidia для своих ЦОД. Колетт Кресс добавила, что не уверена, будет ли разрешён импорт ускорителей H200 в Китай.

Если рассматривать разделение по функциональным сегментам, то вычислительные и сетевые решения увеличили выручку Nvidia на 88 % до $74,6 млрд, а направление графических решений прибавило 58 % до $7,1 млрд. В этом году Nvidia рассчитывает выручить $20 млрд на поставках центральных процессоров, что сделает одним из крупнейших поставщиков этого вида компонентов в денежном выражении. Ёмкость всего рынка CPU руководство компании оценивает в $200 млрд, и эта сумма не входит в тот $1 трлн, который Nvidia рассчитывает выручить на поставках ускорителей Blackwell и Rubin в период с 2025 по 2027 годы. Основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) ожидает, что центральные процессоры Vera станут вторым по величине источником выручки после ускорителей Blackwell и Rubin.

В текущем квартале Nvidia рассчитывает выручить до $91 млрд, и это в среднем выше консенсус-прогноза аналитиков, но в данные ожидания компания не закладывает каких-либо поступлений от реализации серверных решений на китайском рынке. Норма прибыли Nvidia в текущем квартале сохранится на уроне 75 %. Было бы неверно утверждать, что операционные расходы компании не увеличиваются — в минувшем квартале они возросли на 52 %, но операционная прибыль всё равно увеличилась на 147 % до $53,5 млрд, а чистая прибыль достигла $58,3 млрд по методике GAAP, взлетев более чем в три раза в годовом сравнении. По итогам текущего года Nvidia может выручить более $370 млрд, если верить некоторым прогнозам. Это будет в 22 раза больше, чем за шесть лет до этого.