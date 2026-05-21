Сегодня 21 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Выручка Nvidia в прошлом квартале взлете...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Выручка Nvidia в прошлом квартале взлетела на 85 % до рекордных $81,6 млрд

Квартальный отчёт Nvidia стоит особняком не только хронологически, он также позволяет оценить динамику бума ИИ, который толкает выручку компании вверх с конца 2022 года. По итогам прошлого квартала Nvidia нарастила свою выручку на 85 % до рекордных $81,6 млрд, превзойдя ожидания аналитиков. В сегменте ЦОД выручка выросла на 92 % до $75,2 млрд.

Источник изображений: Nvidia

Источник изображений: Nvidia

Таким образом, серверное направление бизнеса Nvidia в очередной раз побило рекорд, последовательно увеличив выручку на 21 %. Общая выручка также выросла на 20 % по сравнению с предыдущим кварталом, поэтому именно серверный сегмент определял динамику развития всего бизнеса компании в первом фискальном квартале, завершившемся в конце апреля. Соответственно, на серверный сегмент пришлось более 92 % общей выручки Nvidia.

Внутри сегмента ЦОД выручка почти поровну разделилась между гиперскейлерами ($37,9 млрд) и всеми прочими клиентами ($37,3 млрд), включая корпоративных, облачных, государственных и промышленных. В первом случае выручка увеличилась год к году на 115 %, во втором — на 74 %. Помимо ЦОД, компания в своей отчётности упоминает и сегменте периферийных вычислений, выручка в котором увеличилась на 29 % до $6,4 млрд. По словам финансового директора компании Колетт Кресс (Colette Kress), если спрос на рабочие станции с решениями семейства Blackwell был высоким, то дефицит памяти навредил продажам ПК своими высокими ценами. Сетевые решения для ЦОД увеличили профильную выручку Nvidia в три раза до рекордных $14,8 млрд. Поставки ускорителей семейства Vera Rubin компания планирует начать во второй половине текущего года. Генеральный директор Nvidia признался, что эти ускорители наверняка будут в дефиците на протяжении основной части своего жизненного цикла.

Отдельно подчёркивается, что за прошедший квартал в Китай не было поставлено ни одного ускорителя с архитектурой Hopper, тогда как год назад соответствующая выручка достигла $4,6 млрд. Несмотря на принципиальное согласие властей США на поставку в КНР ускорителей H200, китайская сторона не разрешила их импорт. Тем не менее, китайский рынок в целом принёс Nvidia в прошлом квартале $4,55 млрд — на 53 % меньше, чем годом ранее. Для сравнения, американская выручка Nvidia за год почти утроилась до $63,8 млрд, и это закономерно с учётом высокой концентрации в США облачных гигантов, которые закупают компоненты Nvidia для своих ЦОД. Колетт Кресс добавила, что не уверена, будет ли разрешён импорт ускорителей H200 в Китай.

Если рассматривать разделение по функциональным сегментам, то вычислительные и сетевые решения увеличили выручку Nvidia на 88 % до $74,6 млрд, а направление графических решений прибавило 58 % до $7,1 млрд. В этом году Nvidia рассчитывает выручить $20 млрд на поставках центральных процессоров, что сделает одним из крупнейших поставщиков этого вида компонентов в денежном выражении. Ёмкость всего рынка CPU руководство компании оценивает в $200 млрд, и эта сумма не входит в тот $1 трлн, который Nvidia рассчитывает выручить на поставках ускорителей Blackwell и Rubin в период с 2025 по 2027 годы. Основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) ожидает, что центральные процессоры Vera станут вторым по величине источником выручки после ускорителей Blackwell и Rubin.

В текущем квартале Nvidia рассчитывает выручить до $91 млрд, и это в среднем выше консенсус-прогноза аналитиков, но в данные ожидания компания не закладывает каких-либо поступлений от реализации серверных решений на китайском рынке. Норма прибыли Nvidia в текущем квартале сохранится на уроне 75 %. Было бы неверно утверждать, что операционные расходы компании не увеличиваются — в минувшем квартале они возросли на 52 %, но операционная прибыль всё равно увеличилась на 147 % до $53,5 млрд, а чистая прибыль достигла $58,3 млрд по методике GAAP, взлетев более чем в три раза в годовом сравнении. По итогам текущего года Nvidia может выручить более $370 млрд, если верить некоторым прогнозам. Это будет в 22 раза больше, чем за шесть лет до этого.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Игровые видеокарты скоро не подешевеют — Nvidia предупредила, что дефицит сохранится в ближайшие кварталы
Nvidia заработала рекордные $68 млрд за квартал: GeForce дали всего 5,5 %, ИИ-серверы — почти 92 %
Nvidia наблюдает высокий спрос на H200 в Китае и обладает достаточными запасами ускорителей для его удовлетворения
AM4 жив! Юбилейный Ryzen 7 5800X3D AM4 10th Anniversary Edition появился в продаже в Индии за $310
Founders Edition, но не от Nvidia: китайская Lisuan Tech показала игровую видеокарту LX 7G100 в эталонном исполнении
AMD готовит мини-ПК Ryzen AI Halo для вайб-кодинга без облака за $3999
Теги: nvidia, финансы, аналитика, ии-бум, vera rubin
nvidia, финансы, аналитика, ии-бум, vera rubin
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Dreame представила в России беспроводного робота-газонокосилку A1 Pro 2000 с LiDAR по цене от 179 990 рублей
AM4 жив! Юбилейный Ryzen 7 5800X3D AM4 10th Anniversary Edition появился в продаже в Индии за $310
Intel запустила разработку сверхтонких техпроцессов Intel 10A и 7A, а первые 14-ангстремные чипы отправят на опыты уже в октябре
Бум ИИ загнал производителей SSD и модулей памяти в многомиллионные долги
Солнечная энергетика обгонит уголь и газ в 2030-х, но ИИ не даст отказаться от ископаемого топлива
Valve назвала абсурдом приравнивание лутбоксов в Counter-Strike к азартным играм 27 мин.
Google выложила в открытый доступ код эксплойта для уязвимости в Chromium, которую не исправляла 29 месяцев 32 мин.
Модель OpenAI решила задачу Эрдёша — и на этот раз с подтверждением математиков 37 мин.
Нейросеть Gemini начнёт объяснять пользователям, почему им стоит купить тот или иной товар 39 мин.
Postgres Professional представила СУБД Postgres Pro AXE для гибридных нагрузок 7 ч.
Цукерберг успокоил сотрудников Meta: новых массовых увольнений в этом году не ожидается 7 ч.
Microsoft позвала звёздного аналитика Мэттью Болла спасать стратегию Xbox 8 ч.
«Очередной шедевр Amanita»: авангардная головоломка Phonopolis от авторов Machinarium и Samorost стартовала в Steam с рейтингом 96 % 9 ч.
Embracer подтвердила сроки релиза следующей игры Warhorse Studios — новая Kingdom Come может выйти уже в 2027 году 10 ч.
Хакеры слили данные клиентов Trump Mobile и раскрыли реальные продажи смартфона T1 11 ч.
Ридеры Boox серии Poke 7 получили рифлёный дизайн и поддержку Google Play 30 мин.
Выручка Nvidia в прошлом квартале взлетела на 85 % до рекордных $81,6 млрд 51 мин.
Samsung увернулась от забастовки, способной взвинтить цены на память — рабочие добились повышения премий 8 ч.
Китайские учёные впервые в истории запитали несколько движущихся по воздуху целей микроволновым лучом 9 ч.
Founders Edition, но не от Nvidia: китайская Lisuan Tech показала игровую видеокарту LX 7G100 в эталонном исполнении 9 ч.
Alibaba представила ИИ-ускоритель Zhenwu M890, который втрое быстрее предшественника 11 ч.
Суперкомпьютер по подписке: Bull предоставила Airbus инфраструктуру HPC-as-a-service 12 ч.
«Билайн бизнес» сообщил о массовом внедрении аудиобейджей с ИИ — они проанализировали 600 тысяч часов разговоров 12 ч.
Представлен iQOO 15T — игровой смартфон с разогнанным Dimensity 9500, 200-Мп камерой и батареей на 8000 мА⋅ч 13 ч.
AMD готовит мини-ПК Ryzen AI Halo для вайб-кодинга без облака за $3999 13 ч.