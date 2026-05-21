SpaceX остаётся убыточной компанией и больше всего сейчас тратит на ИИ, а не на космос

Форма S-1, определяющая готовность основанной 24 года назад аэрокосмической компании SpaceX к выходу на IPO, была опубликована в открытом виде на этой неделе. Из документа можно узнать много интересного, включая планы компании на будущее, размеры убытков и вознаграждения за труд, которые полагаются возглавляющему её Илону Маску (Elon Musk).

Миссией SpaceX по-прежнему считается обеспечение условий для жизни человечества за пределами Земли, но из документации становится ясно, что сейчас инвестиционные приоритеты компании сильно смещены в сторону искусственного интеллекта. Считается, что по итогам намеченного на следующий месяц IPO компания рассчитывает привлечь $75 млрд и оценить свою капитализацию в $1,75 трлн. Пока она остаётся убыточной, только за прошлый год она потеряла $4,9 млрд при выручке более $18 млрд, а всего с момента основания убытки составили $37 млрд. Зато подразделение Starlink, которое обеспечивает функционирование одноимённой спутниковой системы связи, в прошлом году обеспечило $11 млрд выручки.

Состоявшееся не так давно объединение SpaceX и xAI не идёт на пользу первой из компаний с точки зрения капитальных затрат, поскольку доля второй из компаний в их сумме по итогам прошлого года составила 60 % или около $20 млрд. Выручка xAI при этом в прошлом году выросла всего на 22 %, что заметно ниже показателей основных конкурентов. При этом xAI традиционно для компаний Маска ставит перед собой довольно амбициозные цели. Оценивая ёмкость рынка всех услуг SpaceX в $28,5 трлн, она претендует на весомую часть выручки в корпоративном секторе, который оценивается в $22,7 трлн. Из первой суммы $870 млрд приходятся на рынок спутниковой связи, ещё $740 млрд обеспечит мобильная связь, социальная сеть X может претендовать на часть из $600 млрд рекламной выручки, но главным источником дохода SpaceX после корпоративного сегмента должна стать ИИ-инфраструктура, ёмкость рынка которой оценивается в $2,4 трлн.

Собственно в аэрокосмической сфере многое для SpaceX в ближайшие годы будет зависеть от успеха программы по запуску тяжёлых ракет-носителей Starship, которые способны выводить на орбиту Земли и за её пределы до 100 тонн груза. Приступить к их эксплуатации SpaceX намеревается во второй половине текущего года. На разработку и совершенствование Starship в прошлом году было потрачено $3 млрд, в прошлом квартале соответствующая сумма составила $930 млн. Впрочем, инвестиции обещают себя оправдать, ведь использование Starship позволит снизить затраты на вывод грузов на орбиту на 99 % по сравнению с классическим способом, подразумевающим эксплуатацию одноразовых ракет.

Помимо доставки людей на Луну и Марс, Starship сможет использоваться для космического туризма и пассажирских перевозок между удалёнными точками Земли. От последней идеи Маск не отказывается, хотя впервые предложил её в 2017 году, но в документации SpaceX отмечается, что эта цель не является приоритетной. Компания стремится организовать на Луне и Марсе не просто колонии, а масштабные производства. Кроме того, они могут размещаться и на орбите нашей планеты. Если на Луне, по мнению руководства SpaceX, целесообразно производить строительные материалы и добывать топливо или солнечную энергию, то на орбите в условиях невесомости можно выпускать уникальные материалы и медикаменты. Более того, SpaceX также стремится к добыче минералов на астероидах. Приступить к выводу космических ЦОД на орбиту Земли компания собирается в 2028 году.

После IPO за Илоном Маском сохранятся посты не только генерального и технического директора SpaceX, но и председателя совета директоров. Сейчас в руках Маска сосредоточено 85,1 % голосов в управлении компанией, после IPO эта доля сократится, но всё равно превысит 50 %. Независимых директоров в совете директоров SpaceX не будет. Сейчас в структуре капитала SpaceX нет акционеров, помимо Маска, которые в отдельности владели бы более чем 5 % акций компании. Оговариваются и условия вознаграждения Илона Маска. Если он добьётся увеличения капитализации компании до $7,5 трлн и построит колонию на Марсе не менее чем в одним миллионом жителей, то ему достанется 1 млрд акций SpaceX класса B. Дополнительное количество акций полагается ему, если совокупная вычислительная мощность создаваемых при участии SpaceX космических ЦОД достигнет 100 тераватт в ежегодном выражении.

Взаимная интеграция бизнеса с другими компаниями Маска описывается в документации SpaceX даже без учёта стартапа xAI и социальной сети X. Публичная компания Tesla продала SpaceX в прошлом году электрических пикапов Cybertruck на общую сумму $131 млн. За два предыдущих года SpaceX также потратила $697 млн на системы стационарного хранения электроэнергии Tesla Megapack.

В первом квартале текущего года 69 % ($3,26 млрд) всей выручки SpaceX обеспечило подразделение Starlink. Услугами последнего по предоставлению доступа к спутниковой сети связи пользуются около 10,3 млн подписчиков. Именно спутниковая связь является единственным направлением деятельности SpaceX, которое не приносит компании убытков в данный момент. В прошлом квартале аэрокосмический бизнес SpaceX потерял $619 млн, а ИИ-направление обеспечило убытки в размере $2,5 млрд. Starlink при этом получил прибыль в размере $1,19 млрд. SpaceX в целом располагает штатом из более чем 22 000 сотрудников, которые не объединены в профсоюзы, категорическим противником которых является сам Илон Маск. Капитальные затраты SpaceX в первом квартале составили $10,1 млрд, увеличившись в годовом сравнении вдвое. Из этой суммы $7,7 млрд были направлены на развитие вычислительной инфраструктуры для ИИ.

Сообщается в форме S-1 и размер арендной платы Anthropic, которая будет ежемесячно отдавать SpaceX по $1,25 млрд за использование ЦОД Colossus 1 в штате Теннесси. Срок аренды рассчитан до мая 2029 года. Помимо 300 МВт вычислительной мощности на Земле, Anthropic проявляет интерес к аренде будущих космических ЦОД, создаваемых SpaceX. Выручка последней в первом квартале выросла на 15 % до $4,69 млрд, но чистые убытки составили $4,28 млрд. За весь прошлый год компания выручила $18,67 млрд, увеличив показатель на 33 % по сравнению с предыдущим годом, но чистые убытки за прошлый год составили $4,94 млрд.