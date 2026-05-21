xAI Маска сожгла $6,4 млрд за год и это не предел — компания готовит гигантский Grok

Компания xAI Илона Маска (Elon Musk) завершила 2025 год с убытком в размере $6,4 млрд при выручке $3,2 млрд — об этом говорится в документации SpaceX для выхода на биржу. Компания намеревается выпустить модель искусственного интеллекта Grok размером в несколько триллионов параметров, так что расходы подразделения ИИ могут ещё вырасти.

В феврале Маск объединил xAI, которая, в свою очередь, ранее поглотила соцсеть X, с космическим подрядчиком SpaceX, чтобы выпустить все эти активы на биржу вместе. Стать публичными в этом году намереваются также OpenAI и Anthropic, но, как ожидается, размещение акций SpaceX будет крупнейшим в этом году при оценке в $1,75 трлн. Поданные компанией документы дают возможность заглянуть в финансовые отчёты xAI: 2024 год она завершила убытком в $1,56 млрд при выручке $2,62 млрд; в 2025 году эти показатели составили $6,4 млрд и $3,2 млрд соответственно, то есть разрыв между доходами и расходами xAI увеличивается.

Рост выручки с 2024 по 2025 год в значительной степени обусловлен поступлениями по направлению «Решения и инфраструктура ИИ» в размере $465 млн, из которых $365 млн принесли подписки на X и Grok, и ещё $88 млн — лицензирование данных; $116 млн поступили от рекламы. Капитальные затраты в сегменте ИИ выросли с $12,7 млрд в 2025 году до $7,7 млрд только за I квартал 2026 года — такими темпами он может достичь $30,8 млрд за год, более чем вдвое превысив показатели предыдущего. Эти вложения привели к росту аудитории: по состоянию на март 2026 года у SpaceX насчитывалось 550 млн ежемесячно активных пользователей (MAU) Grok и X, из которых на Grok AI пришлись 117 млн.

SpaceX намерена продолжать работу над Grok: ИИ-модель нового поколения будет иметь размер в «несколько триллионов параметров», что обеспечит ей «качественный скачок в глубине рассуждений и общем интеллекте». Компания планирует «расширение нашей вычислительной инфраструктуры для ИИ»; центры обработки данных Colossus и Colossus II были введены в эксплуатацию за 122 и 91 день соответственно, обеспечив около 1 ГВт совокупной вычислительной мощности. Оба ЦОД используются для обучения и инференса (развёртывания) Grok. Собственная вычислительная инфраструктура и вертикальная интеграция по всей системе ИИ позволяют компании «обучать и совершенствовать передовые модели с меньшими затратами и большей скоростью». А уже в 2028 году SpaceX собирается начать развёртывание космических ЦОД — орбитальных вычислительных спутников для ИИ.