Сегодня 21 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... xAI Маска сожгла $6,4 млрд за год и это ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

xAI Маска сожгла $6,4 млрд за год и это не предел — компания готовит гигантский Grok

Компания xAI Илона Маска (Elon Musk) завершила 2025 год с убытком в размере $6,4 млрд при выручке $3,2 млрд — об этом говорится в документации SpaceX для выхода на биржу. Компания намеревается выпустить модель искусственного интеллекта Grok размером в несколько триллионов параметров, так что расходы подразделения ИИ могут ещё вырасти.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

В феврале Маск объединил xAI, которая, в свою очередь, ранее поглотила соцсеть X, с космическим подрядчиком SpaceX, чтобы выпустить все эти активы на биржу вместе. Стать публичными в этом году намереваются также OpenAI и Anthropic, но, как ожидается, размещение акций SpaceX будет крупнейшим в этом году при оценке в $1,75 трлн. Поданные компанией документы дают возможность заглянуть в финансовые отчёты xAI: 2024 год она завершила убытком в $1,56 млрд при выручке $2,62 млрд; в 2025 году эти показатели составили $6,4 млрд и $3,2 млрд соответственно, то есть разрыв между доходами и расходами xAI увеличивается.

Рост выручки с 2024 по 2025 год в значительной степени обусловлен поступлениями по направлению «Решения и инфраструктура ИИ» в размере $465 млн, из которых $365 млн принесли подписки на X и Grok, и ещё $88 млн — лицензирование данных; $116 млн поступили от рекламы. Капитальные затраты в сегменте ИИ выросли с $12,7 млрд в 2025 году до $7,7 млрд только за I квартал 2026 года — такими темпами он может достичь $30,8 млрд за год, более чем вдвое превысив показатели предыдущего. Эти вложения привели к росту аудитории: по состоянию на март 2026 года у SpaceX насчитывалось 550 млн ежемесячно активных пользователей (MAU) Grok и X, из которых на Grok AI пришлись 117 млн.

SpaceX намерена продолжать работу над Grok: ИИ-модель нового поколения будет иметь размер в «несколько триллионов параметров», что обеспечит ей «качественный скачок в глубине рассуждений и общем интеллекте». Компания планирует «расширение нашей вычислительной инфраструктуры для ИИ»; центры обработки данных Colossus и Colossus II были введены в эксплуатацию за 122 и 91 день соответственно, обеспечив около 1 ГВт совокупной вычислительной мощности. Оба ЦОД используются для обучения и инференса (развёртывания) Grok. Собственная вычислительная инфраструктура и вертикальная интеграция по всей системе ИИ позволяют компании «обучать и совершенствовать передовые модели с меньшими затратами и большей скоростью». А уже в 2028 году SpaceX собирается начать развёртывание космических ЦОД — орбитальных вычислительных спутников для ИИ.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
xAI Маска выпустила ИИ-агента Grok Build — конкурента Claude Code для генерации программного кода
xAI теряет популярность, но Илон Маск ещё может вернуть стартап в гонку
xAI выпустила Grok 4.3: более дешёвую ИИ-модель с упором на агентские задачи и практическую эффективность
Россияне скупают зарядки и пауэрбанки — рынок мобильных аксессуаров подскочил на треть
OpenAI торопится подать заявку на IPO до конца текущей недели
Глава Nvidia признал, что компания сдала китайский рынок конкурирующей Huawei
Теги: spacex, xai, ии
spacex, xai, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские учёные впервые в истории запитали несколько движущихся по воздуху целей микроволновым лучом
AM4 жив! Юбилейный Ryzen 7 5800X3D AM4 10th Anniversary Edition появился в продаже в Индии за $310
Dreame представила в России беспроводного робота-газонокосилку A1 Pro 2000 с LiDAR по цене от 179 990 рублей
«С возвращением, Empire Earth»: трейлер исторической стратегии Imperium Eternal напомнил фанатам жанра о серии с 25-летней историей
Бум ИИ загнал производителей SSD и модулей памяти в многомиллионные долги
Вместо Titanfall 3: разработчики Splitgate анонсировали мультиплеерный шутер с титанами Empulse 2 ч.
«Настоящий шаг вперёд»: Cloudflare сравнила Anthropic Mythos с опытным исследователем 2 ч.
Valve назвала абсурдом приравнивание лутбоксов в Counter-Strike к азартным играм 4 ч.
Google случайно опубликовала эксплойт для уязвимости Chromium, которую не исправляет уже 29 месяцев 4 ч.
ИИ OpenAI решил 80-летнюю задачу Эрдёша — и на этот раз математики согласны 4 ч.
Нейросеть Gemini начнёт объяснять пользователям, почему им стоит купить тот или иной товар 4 ч.
Postgres Professional представила СУБД Postgres Pro AXE для гибридных нагрузок 10 ч.
Цукерберг успокоил сотрудников Meta: новых массовых увольнений в этом году не ожидается 10 ч.
Microsoft позвала звёздного аналитика Мэттью Болла спасать стратегию Xbox 11 ч.
«Очередной шедевр Amanita»: авангардная головоломка Phonopolis от авторов Machinarium и Samorost стартовала в Steam с рейтингом 96 % 12 ч.
xAI Маска сожгла $6,4 млрд за год и это не предел — компания готовит гигантский Grok 5 мин.
Марс разогнал станцию NASA «Психея» на пути к металлическому астероиду и помог откалибровать её научные приборы 12 мин.
Россияне скупают зарядки и пауэрбанки — рынок мобильных аксессуаров подскочил на треть 60 мин.
«РТК-ЦОД» займётся развитием ЦОД-инфраструктуры в Нижегородской области 60 мин.
Нереида оказалась единственным исконным спутником Нептуна — её состав не похож на состав объектов пояса Койпера 2 ч.
OpenAI торопится подать заявку на IPO до конца текущей недели 2 ч.
Глава Nvidia признал, что компания сдала китайский рынок Huawei 3 ч.
Microsoft продолжает скупать углеродные кредиты, несмотря на рост выбросов от ИИ 3 ч.
SpaceX раскрыла убытки, планы по Марсу и орбитальным ИИ ЦОД перед крупнейшим IPO в истории 3 ч.
Ридеры Boox серии Poke 7 получили рифлёный дизайн и поддержку Google Play 4 ч.