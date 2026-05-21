Платное дополнение 2026 Season Pack отправит игроков F1 25 в «новую смелую эру для Формулы-1» — первый трейлер и дата выхода

В соответствии с ноябрьским анонсом издательство Electronic Arts и разработчики из британской студии Codemasters не станут выпускать F1 26, но совсем без контента сезона-2026 фанатов виртуальной «Формулы-1» не оставят.

Electronic Arts и Codemasters представили 2026 Season Pack — платное дополнение к прошлогоднему гоночному симулятору F1 25. Анонс сопровождался насыщенным кинематографическим трейлером.

2026 Season Pack включает все основные изменения «Формулы-1» в текущем сезоне: новый технический регламент, болиды, трассы (Madring), команды (Audi, Cadillac) и гонщики (Арвид Линдблад, Валттери Боттас, Серхио Перес).

Болиды нового поколения стали легче, компактнее и отзывчивее (актуально и для геймпада, и для руля), оснащены активной аэродинамикой и режимом Overtake, открывающим в заездах новые тактические возможности.

По словам старшего творческого руководителя Codemasters Ли Мэзера (Lee Mather), 2026 Season Pack знаменует «начало новой смелой эры для Формулы-1» и «самую значительную эволюцию спорта за последние десять лет».

F1 25: 2026 Season Pack поступит в продажу 3 июня 2026 года для PC (Steam, EA App), PS5, Xbox Series X и S по цене $25. Стоимость базовой игры вместе с дополнением составит $50. В российском сегменте предложение недоступно.

F1 25 вышла 30 мая 2025 года и заслужила «очень положительные» отзывы в Steam (рейтинг 87 %). Следующей полноценной игрой серии станет F1 27 — её релиз ожидается в 2027-м.