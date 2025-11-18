Сегодня 18 ноября 2025
Electronic Arts и Codemasters анонсировали переосмысление симуляторов «Формулы-1» — F1 26 не будет

Вслед за раллийными симуляторами разработчики из принадлежащей издательству Electronic Arts британской студии Codemasters приостанавливают выпуск симуляторов «Формулы-1». Правда, ненадолго.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

Как сообщила Electronic Arts в новом пресс-релизе, вместо полноценной игры (F1 26) по мотивам сезона-2026 пользователей ждёт тематическое дополнение (платное) к выпуску текущего года, F1 25.

Это «премиальное контентное обновление», как его называют в Electronic Arts, будет включать все основные изменения, которые ждут «Формулу-1» в следующем сезоне: новый технический регламент, болиды, команды и гонщики.

Серия вернётся в 2027 году с «глубоко аутентичным и новаторским» отображением экшена и острых ощущений, которыми отличается «Формула-1». Переосмысление предполагает «более масштабный опыт» и «новые способы игры».

«Обновлённый опыт расширит то, что фанаты полюбили во франшизе, и отдаст честь страсти "Формулы-1" посредством игры, которая погрузит в современную эру этого спорта как новых, так и давних игроков», — заверили в Electronic Arts.

По словам старшего творческого руководителя Codemasters Ли Мэзера (Lee Mather), F1 25 стала для студии «невероятным успехом», а F1 27 призвана привлечь к франшизе ещё больше людей по всему миру.

F1 25 вышла 30 мая текущего года на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X и S. От журналистов на Metacritic игра заслужила 80−82 %, а пользовательский рейтинг проекта в сервисе Valve составляет 86 % («очень положительные» обзоры).

