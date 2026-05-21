Память Team Group не выдавала заявленные скорости без ручной настройки BIOS — покупатели получат $1,1 млн компенсации

Производитель модулей оперативной памяти Team Group согласился выплатить $1,1 млн по коллективному иску в США. Покупатели модулей DDR3, DDR4 и DDR5 утверждали, что заявленные на упаковке скорости работы невозможно получить без дополнительных настроек, хотя реклама создавала впечатление, что память работает на заявленных частотах сразу после установки.

Чтобы добиться обещанной производительности, пользователю нужно было вручную активировать в BIOS материнской платы специальные профили разгона — XMP или EXPO, которые повышают частоту памяти сверх заводских значений. Иск охватывает модули Team Group, купленные частными лицами на территории США с 3 мая 2020 года по 8 апреля 2026 года. Team Group отвергла все обвинения и заявила, что её продукция была надлежащим образом промаркирована и работала в соответствии с заявленными характеристиками.

Фиксированной суммы для каждого участника нет — общий фонд в $1,1 млн разделят между всеми подавшими обоснованную заявку пропорционально числу заявленных модулей. Один участник может указать до пяти модулей без чека, но сверх этого лимита потребуются документы о покупке. Заявки принимаются через сайт Claim Hub, крайний срок — 7 июля 2026 года. Компенсация положена только физическим лицам. При этом потребитель, купивший память как частное лицо и позже использовавший её в рабочих целях, сохраняет право на компенсацию.

Ранее в этом году другой производитель памяти, G.Skill, урегулировал аналогичный иск на $2,4 млн — истцы предъявляли те же претензии к модулям DDR4 и DDR5. Большинство современных комплектов памяти поставляются с консервативными частотами, установленными по отраслевому стандарту JEDEC, а более высокие скорости — DDR5-6000 или DDR5-7200 — требуют ручной активации профилей разгона, о чём рядовые покупатели могут не знать. По условиям соглашения G.Skill обязали яснее указывать на упаковке необходимость дополнительных настроек. У Team Group таких условий нет — мировое соглашение предусматривает только денежную выплату.