Сегодня 21 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Память Team Group не выдавала заявленные...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Память Team Group не выдавала заявленные скорости без ручной настройки BIOS — покупатели получат $1,1 млн компенсации

Производитель модулей оперативной памяти Team Group согласился выплатить $1,1 млн по коллективному иску в США. Покупатели модулей DDR3, DDR4 и DDR5 утверждали, что заявленные на упаковке скорости работы невозможно получить без дополнительных настроек, хотя реклама создавала впечатление, что память работает на заявленных частотах сразу после установки.

Источник изображения: teamgroupinc.com

Источник изображения: teamgroupinc.com

Чтобы добиться обещанной производительности, пользователю нужно было вручную активировать в BIOS материнской платы специальные профили разгона — XMP или EXPO, которые повышают частоту памяти сверх заводских значений. Иск охватывает модули Team Group, купленные частными лицами на территории США с 3 мая 2020 года по 8 апреля 2026 года. Team Group отвергла все обвинения и заявила, что её продукция была надлежащим образом промаркирована и работала в соответствии с заявленными характеристиками.

Фиксированной суммы для каждого участника нет — общий фонд в $1,1 млн разделят между всеми подавшими обоснованную заявку пропорционально числу заявленных модулей. Один участник может указать до пяти модулей без чека, но сверх этого лимита потребуются документы о покупке. Заявки принимаются через сайт Claim Hub, крайний срок — 7 июля 2026 года. Компенсация положена только физическим лицам. При этом потребитель, купивший память как частное лицо и позже использовавший её в рабочих целях, сохраняет право на компенсацию.

Ранее в этом году другой производитель памяти, G.Skill, урегулировал аналогичный иск на $2,4 млн — истцы предъявляли те же претензии к модулям DDR4 и DDR5. Большинство современных комплектов памяти поставляются с консервативными частотами, установленными по отраслевому стандарту JEDEC, а более высокие скорости — DDR5-6000 или DDR5-7200 — требуют ручной активации профилей разгона, о чём рядовые покупатели могут не знать. По условиям соглашения G.Skill обязали яснее указывать на упаковке необходимость дополнительных настроек. У Team Group таких условий нет — мировое соглашение предусматривает только денежную выплату.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung увернулась от забастовки, способной взвинтить цены на память — рабочие добились повышения премий
Asus сертифицировала 17 модулей DDR5 — они точно совместимы с платами ROG
Asus выпустила свою первую оперативную память — и сразу за $880
Акции Samsung подскочили на 6 % после постановки на паузу масштабной забастовки
Microsoft продолжает скупать углеродные кредиты, несмотря на рост выбросов от ИИ
AMD готовит мини-ПК Ryzen AI Halo для вайб-кодинга без облака за $3999
Теги: память, ddr5, судебное разбирательство, иск, team group
память, ddr5, судебное разбирательство, иск, team group
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайские учёные впервые в истории запитали несколько движущихся по воздуху целей микроволновым лучом
Первые тесты Lisuan LX 7G100 показали: Китай научился делать GPU для современных игр, но пока небыстрые
Бум ИИ загнал производителей SSD и модулей памяти в многомиллионные долги
Dreame представила в России беспроводного робота-газонокосилку A1 Pro 2000 с LiDAR по цене от 179 990 рублей
ИИ обещал сделать всё дешевле, но пока только разгоняет инфляцию
Импортозамещение не помогло: российский рынок ПО вдвое отстал от мирового по темпам роста 2 ч.
На ПК вышла психоделическая шпионская ролевая игра Zero Parades: For Dead Spies от студии-разработчика Disco Elysium 2 ч.
Платное дополнение 2026 Season Pack отправит игроков F1 25 в «новую смелую эру для Формулы-1» — первый трейлер и дата выхода 3 ч.
Импортозамещение в IT принесло российским компаниям 1,6 млрд рублей, но потратили они в 116 раз больше 4 ч.
Масштабная перезагрузка обернулась для Ubisoft рекордными убытками, зато к 2029 году выйдут новые Assassin's Creed, Far Cry и Ghost Recon 4 ч.
Anthropic намерена завершить текущий квартал с прибылью — впервые в своей истории 4 ч.
Аналитики: за пять дней Subnautica 2 стала самой быстро продаваемой игрой 2026 года в Steam, опередив Crimson Desert и Resident Evil Requiem 5 ч.
Вместо Titanfall 3: разработчики Splitgate анонсировали мультиплеерный шутер с титанами Empulse 6 ч.
«Настоящий шаг вперёд»: Cloudflare сравнила Anthropic Mythos с опытным исследователем 7 ч.
Valve назвала абсурдом приравнивание лутбоксов в Counter-Strike к азартным играм 9 ч.
В Японии создали многоразовый фотополимер для 3D-печати — брак можно будет использовать повторно 4 мин.
Cowboy Space подала в FCC заявку на создание орбитальной группировки из 20 тыс. ЦОД 15 мин.
Суд приказал заблокировать все домены Anna’s Archive — крупнейшей пиратской библиотеки в интернете 35 мин.
Представлены процессоры AMD Ryzen AI Max 400 — Zen 5, мощная графика и до 192 Гбайт унифицированной памяти 2 ч.
Память Team Group не выдавала заявленные скорости без ручной настройки BIOS — покупатели получат $1,1 млн компенсации 2 ч.
Космический мусор всё чаще срывает научные наблюдения спутников на орбите 2 ч.
Роботы Figure AI больше недели сортируют посылки в прямом эфире — зрители делают ставки на их поломку 3 ч.
Акции Samsung подскочили на 6 % после постановки на паузу масштабной забастовки 3 ч.
Астрономы нашли «умеренный Сатурн» почти с земным климатом, а «Уэбб» впервые детально изучил его атмосферу 3 ч.
YADRO представила СХД TATLIN.BACKUP.L с полезной ёмкостью до 1 Пбайт 4 ч.