AMD внезапно обновила драйверы для древних видеокарт Polaris и Vega

Компания AMD впервые за долгое время выпустила новый драйвер для старых видеокарт поколения архитектур Polaris и Vega. Свежая версия драйвера Adrenalin Edition 26.5.2 выпущена отдельно от основной ветки драйверов для видеокарт на архитектурах RDNA. Для них последняя версия была опубликована AMD на прошлой неделе.

Новый драйвер AMD поддерживает видеокарты Radeon RX 400, Radeon RX 500, Radeon 500X, Radeon RX Vega, Radeon VII и AMD Radeon Pro Duo. Компания также указывает на поддержку мобильной графики AMD Radeon 600 Series, но отмечает, что это эталонный драйвер для ноутбуков с ограниченной поддержкой функций производителя системы.

В пояснении к драйверу указано только одно исправление. AMD заявляет, что свежее ПО устраняет периодические вылеты в игре Apex Legends на видеокартах серий Radeon RX 400 и Radeon RX 500. В примечаниях к релизу не упоминается поддержка новых игр или обновления производительности для графики Polaris или Vega. Но это неудивительно, поскольку эти архитектуры больше не поддерживаются и AMD больше не выпускает для них свежие версии драйверов с поддержкой новых игр с первого дня.

До драйвера Adrenalin Edition 26.5.2 компания AMD последний раз выпуска обновление ПО для карт Polaris и Vega в августе прошлого года. Впрочем, это и неудивительно. Последней игровой картой в рамках серии Polaris была Radeon RX 590, выпущенная в 2018 году, а последней игровой картой Vega — Radeon VII, представленная в 2019 году.

Скачать драйвер свежий драйвер AMD Software: Adrenalin Edition 26.5.2 для Polaris и Vega можно с официального сайта компании.

Теги: amd radeon, polaris, vega, видеокарты, драйвер
