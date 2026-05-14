AMD выпустила драйвер с поддержкой Forza Horizon 6 и 007 First Light

Компания AMD выпустила свежий пакет графического драйвера Radeon Software Adrenalin 26.5.2 WHQL. Программное обеспечение добавляет поддержку двух новых игр — гоночной аркады Forza Horizon 6 и шпионского боевика 007 First Light.
Новый драйвер также исправляет вылеты или тайм-ауты драйвера в RoadCraft на видеокартах Radeon RX 9000. Кроме того, он исправляет искажения изображения в Satisfactory на видеокартах Radeon RX 9000.
Список известных проблем:
- на некоторых системах с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 возможны редкие вылеты или тайм-ауты драйвера во время игры в Battlefield 6. AMD активно ищет решение совместно с разработчиками;
- на некоторых видеокартах AMD возможны мигания или искажения текстур в Battlefield 6 при активной функции AMD Record and Stream;
- функции AMD FSR Upscaling и AMD FSR Frame Generation могут отображаться как неактивные в программном обеспечении AMD Software: Adrenalin Edition во время игры в Battlefield 6, если они включены на графических продуктах серии Radeon RX 9000;
- периодические сбои приложения Blender на видеокартах Radeon RX 7000. Пользователям, столкнувшимся с этой проблемой, рекомендуется установить драйвер AMD Software: Adrenalin Edition 26.3.1;
- периодические вылеты в Subnautica 2 и Marvel Rivals на видеокартах Radeon RX 9000. Пользователям, столкнувшимся с этой проблемой, рекомендуется установить драйвер AMD Software: Adrenalin Edition 26.3.1.
Скачать драйвер Radeon Software Adrenalin 26.5.2 WHQL можно с официального сайта AMD.
