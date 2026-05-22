Инференс ИИ скоро подешевеет, но пользователи этого почти не заметят

Приложения и сервисы генеративного искусственного интеллекта дорожают с каждым днём, потому что у разработчиков растут затраты на инфраструктуру. Новое поколение графических процессоров и ИИ-ускорителей обещает облегчить растущий спрос на инференс (развёртывание ИИ), но конечный потребитель едва ли заметит экономию, пишет The Register.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

С момента начала бума ИИ прошло уже несколько лет, разработчики потратили миллиарды долларов на создание новых моделей, и уже стали появляться варианты практического применения ИИ — наиболее яркими примерами являются Claude Code, Codex, GitHub Copilot и другие сервисы для написания кода. Вскоре появятся и новые. Проблема в том, что предназначенные для обучения моделей центры обработки данных не рассчитаны на инференс — это совершенно разные задачи. Разработчики ускорителей сейчас активно создают новое оборудование; Nvidia поглотила за $20 млрд стартап Groq, собственные версии ускорителей готовят AMD, AWS, Intel и Google — все они пытаются снизить стоимость токена.

Более дешёвые токены оптимизируют экономику, и инвесторы надеются, что OpenAI и Anthropic когда-нибудь выберутся из убытков. Оборудование нового поколения ещё не готово выйти на рынок: производители говорят о второй половине текущего года, но на практике, вероятно, придётся ждать до начала или середины следующего. Поэтому разработчики ИИ уже начали поднимать цены: OpenAI GPT-5.5 подорожала вдвое по сравнению с предшественницей, и даже новая Google Gemini 3.5 Flash стоит в 3–6 раз дороже, чем Gemini 3.1 Flash-Lite и Gemini 3 Flash Preview. Рост цен усугубляется тем, что основанные на этих моделях ИИ-агенты потребляют больше токенов, чем чат-боты.

В результате разработчики ИИ отказываются от фиксированных тарифов: нет смысла брать $200 в месяц, если клиент потребляет ресурсов на $5000. Microsoft уже начала переводить тарификацию GitHub Copilot с количества рабочих мест на ценообразование по факту потребления, в этом же направлении движется Anthropic. В итоге работодателей, которые надеялись, что ИИ за бесценок заменит им сотрудников, ждёт неприятный сюрприз: вместо $40 в час и соцпакета придётся платить $30 в час за токены.

Пока же волна сокращений продолжает накрывать технологическую отрасль. Meta уволит 10 % сотрудников, закроет 6000 вакансий и переведёт 7000 человек на новые должности, около 1100 работников уволит Cloudflare, и даже власти Новой Зеландии объявили о планах сократить около 9000 госслужащих из-за ИИ. Преимущество пока на стороне крупных компаний, которые могут позволить себе убытки по одним направлениям за счёт других. OpenAI и Anthropic пока ничего не угрожает: кто-то должен разрабатывать модели ИИ, а игроки вроде Microsoft, Meta и AWS пока в этом не преуспели. Добиться успеха удалось разве что Google.

Теги: ии, ускоритель, тарифы
