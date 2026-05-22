Microsoft придумала временную заплатку для уязвимости YellowKey в BitLocker

Ранее эксперт в области кибербезопасности под псевдонимом Nightmare-Eclipse рассказал об уязвимостях, которые обозначил как YellowKey и GreenPlasma и даже создал эксплойты для них. Microsoft предложила временное решение проблемы YellowKey.

Схема атаки YellowKey основана на уязвимости в среде восстановления Windows (WinRE), которую можно использовать для обхода средств шифрования BitLocker. В Microsoft эту уязвимость в полной мере пока не закрыли, но предложили способ частично её устранить — это потребует некоторых действий со стороны администраторов систем. Лучший способ защититься от YellowKey, отметили в Microsoft, — это настроить BitLocker так, чтобы он одновременно обращался к TPM и требовал ввести PIN-код; можно также удалить файл AutoFSTX.exe из BootExecute в WinRE. Пользователям BitLocker, чьи системы уже защищены PIN-кодом, можно не беспокоиться о YellowKey; остальным же рекомендовано следовать инструкциям Microsoft и запустить скрипт для решения проблемы.

Эксперты в области кибербезопасности компании LevelBlue изучили открытые Nightmare-Eclipse уязвимости и отметили, что большинство проблем Microsoft так и не решила. Компания защитила Windows от эксплойта BlueHammer для Windows Defender, но не от RedSun и UnDefend. Схему атаки YellowKey частично удалось нейтрализовать, но вопрос с эксплойтом GreenPlasma остаётся открытым — к счастью, автор исследования не привёл его целиком.

В части YellowKey специалисты LevelBlue порекомендовали отключить в системах загрузку с USB-накопителей, включить механизм ASR в Microsoft Defender и принять иные меры предосторожности. Следует отметить, что для эксплуатации обнаруженных уязвимостей требуется либо прямой доступ к компьютеру, либо удалённый доступ через скомпрометированные учётные данные — например, через украденный аккаунт VPN.