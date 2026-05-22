Сегодня 22 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Microsoft придумала временную заплатку д...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft придумала временную заплатку для уязвимости YellowKey в BitLocker

Ранее эксперт в области кибербезопасности под псевдонимом Nightmare-Eclipse рассказал об уязвимостях, которые обозначил как YellowKey и GreenPlasma и даже создал эксплойты для них. Microsoft предложила временное решение проблемы YellowKey.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Схема атаки YellowKey основана на уязвимости в среде восстановления Windows (WinRE), которую можно использовать для обхода средств шифрования BitLocker. В Microsoft эту уязвимость в полной мере пока не закрыли, но предложили способ частично её устранить — это потребует некоторых действий со стороны администраторов систем. Лучший способ защититься от YellowKey, отметили в Microsoft, — это настроить BitLocker так, чтобы он одновременно обращался к TPM и требовал ввести PIN-код; можно также удалить файл AutoFSTX.exe из BootExecute в WinRE. Пользователям BitLocker, чьи системы уже защищены PIN-кодом, можно не беспокоиться о YellowKey; остальным же рекомендовано следовать инструкциям Microsoft и запустить скрипт для решения проблемы.

Эксперты в области кибербезопасности компании LevelBlue изучили открытые Nightmare-Eclipse уязвимости и отметили, что большинство проблем Microsoft так и не решила. Компания защитила Windows от эксплойта BlueHammer для Windows Defender, но не от RedSun и UnDefend. Схему атаки YellowKey частично удалось нейтрализовать, но вопрос с эксплойтом GreenPlasma остаётся открытым — к счастью, автор исследования не привёл его целиком.

В части YellowKey специалисты LevelBlue порекомендовали отключить в системах загрузку с USB-накопителей, включить механизм ASR в Microsoft Defender и принять иные меры предосторожности. Следует отметить, что для эксплуатации обнаруженных уязвимостей требуется либо прямой доступ к компьютеру, либо удалённый доступ через скомпрометированные учётные данные — например, через украденный аккаунт VPN.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft нашла пару уязвимостей нулевого дня в «Безопасности Windows» и рекомендует срочно обновиться
Хакер опубликовал эксплойт для полного захвата Windows 11 — уязвимость не закрыта с 2020 года
Linux снова под ударом: раскрыт эксплойт Fragnesia, который превратит любого пользователя в администратора
Функция Android 17 Continue On позволит переносить задачи между устройствами — у Apple такая есть уже 12 лет
Европейцы обвинили Google, Meta✴ и TikTok в неспособности противостоять мошенникам
«Настоящий шаг вперёд»: Cloudflare сравнила Anthropic Mythos с опытным исследователем
Теги: microsoft, windows, bitlocker, уязвимость, эксплойт
microsoft, windows, bitlocker, уязвимость, эксплойт
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
На Каннском фестивале показали 95-минутный фильм, снятый с помощью ИИ за $500 000 и две недели
Глава ASML подтвердил, что Илон Маск очень серьёзно настроен по поводу гигантской фабрики чипов TeraFab
Google Gemini удалил 30 000 строк кода, сломал сервис и отчитался о восстановлении, которого не делал
Астрономы нашли «умеренный Сатурн» почти с земным климатом, а «Уэбб» впервые детально изучил его атмосферу
Samsung готовит 6,47-дюймовый смартфон Galaxy S27 Pro — четвёртый член флагманского семейства
Microsoft придумала временную заплатку для уязвимости YellowKey в BitLocker 25 мин.
Alibaba открыла для всех Qwen 3.7-Max — бесплатную флагманскую ИИ-модель, которая вышла на уровень Claude Opus 4.6 Max 48 мин.
Bungie после завершения поддержки Destiny 2 готовит не Destiny 3, а массовые увольнения 49 мин.
Apple попросила Верховный суд США пересмотреть решение, заставившее её поменять правила App Store 2 ч.
Дождались Японию: за неделю в Forza Horizon 6 сыграло 6 миллионов человек 4 ч.
GTA VI точно выйдет 19 ноября — Take-Two уже планирует, сколько денег принесёт игра 4 ч.
AMD внезапно обновила драйверы для древних видеокарт Polaris и Vega 12 ч.
Microsoft теряет GitHub: сервис захлестнули сбои, хаос и массовый уход разработчиков 13 ч.
Без техподдержки, апдейтов и прав: почти треть крупного российского бизнеса использует зарубежное ПО 13 ч.
Новый геймплейный трейлер амбициозной стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4 раскрыл дату выхода и планы на DLC 17 ч.
Учёные превратили дрожащий в руке смартфон в камеру, способную заглянуть за угол 2 мин.
Память в серверах Nvidia подорожала на 435 % при переходе от Blackwell к Vera Rubin — стойку оценили в $7,8 млн 7 мин.
Паника из-за дефицита памяти разогнала продажи ПК — выручка Lenovo взлетела на 27 % 11 мин.
Microsoft начала убирать с геймпадов для Xbox порт для аксессуаров 19 мин.
MacBook Pro OLED на подходе — Samsung почти готова к массовому выпуску дисплеев 20 мин.
Представлен сервер Delta Orca на базе Intel Xeon 6 для работы с неструктурированными данными 25 мин.
Инференс ИИ скоро подешевеет, но пользователи этого почти не заметят 26 мин.
Anker представила наушники Soundcore Liberty 5 Pro и Pro Max с фирменным ИИ-чипом Thus 43 мин.
IBM создаст контрактное производство чипов завтрашнего дня — квантовое 46 мин.
Потеря слуха и мёртвые цыплята: против майнинговой компании Mara подали очередной судебный иск в Техасе 3 ч.