Bungie после завершения поддержки Destiny 2 готовит не Destiny 3, а массовые увольнения

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники поделилось информацией о планах принадлежащей Sony американской студии Bungie после завершения активной разработки условно-бесплатного онлайн-шутера Destiny 2.

Источник изображений: Bungie

Напомним, Bungie накануне объявила, что запланированное на 9 июня контентное обновление станет для Destiny 2 последним. Тепло принятое критиками последнее сюжетное дополнение The Final Shape не смогло удержать игроков.

По данным репортёра Bloomberg Джейсона Шрайера (Jason Schreier), руководители Bungie обсуждали, как сделать Destiny 2 более привлекательной для новых игроков, но решили завершить разработку и перебросить часть ресурсов на Marathon.

Вышедший в марте научно-фантастический эвакуационный шутер не оправдал надежд Sony по продажам (1,2 млн копий за три недели), но японский платформодержатель надеется на увеличение аудитории по мере развития игры.

Тем временем для команды Destiny 2 в Bungie работы нет — часть сотрудников уже перевели на Marathon, а «значительную долю» (сколько именно, не уточняется) собираются уволить.

Приступать к созданию Destiny 3 в Bungie пока не планируют. В студии ведутся подготовительные работы по нескольким играм (в том числе во франшизе Destiny), но ни одна до сих пор не получила одобрения и не факт, что получит.

Destiny 2 вышла на PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S. На релизе в 2017 году игра продавалась за $60, но осенью 2019-го стала условно-бесплатной. После завершения активной поддержки проект останется доступен на всех платформах.

Теги: destiny, destiny 2, bungie, sony interactive entertainment, шутер
