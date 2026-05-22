Техас подал иск против Meta✴ и WhatsApp — мессенджер соврал про зашифрованные переписки

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон (Ken Paxton) подал иск против мессенджера WhatsApp и его материнской компании Meta. По версии обвинения, WhatsApp не гарантирует пользователям шифрование переписки, а компания имеет доступ «практически ко всей» частной коммуникации в приложении.

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Иск зарегистрирован в суде округа Харрисон в рамках техасского Закона о недобросовестной торговой практике (Deceptive Trade Practices Act) — основного закона штата о защите прав потребителей. Пакстон потребовал судебного запрета на доступ Meta и WhatsApp к сообщениям техасцев без их согласия и взыскания денежных штрафов.

WhatsApp рекламирует свои услуги как защищённые и зашифрованные, но не выполняет этих обещаний, заявил Пакстон. В обоснование иска Техас сослался на публикации в СМИ о федеральном расследовании предполагаемого доступа Meta к незашифрованным сообщениям WhatsApp и на заявление информатора в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Представитель Meta Энди Стоун (Andy Stone) заявил, что компания не может читать зашифрованную переписку пользователей.

Пакстон ранее подал ряд аналогичных исков о нарушении конфиденциальности данных против техногигантов. В мае 2025 года Google согласилась выплатить около $1,4 млрд для урегулирования претензий о нарушении конфиденциальности данных пользователей. 11 мая генпрокурор подал ещё один иск — против стримингового сервиса Netflix, обвинив платформу в слежке за детьми и другими потребителями через сбор данных без их согласия.

Теги: me, whatsapp, конфиденциальность, пользовательские данные, приватность
