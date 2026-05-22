Waymo перестала пускать роботакси на скоростные шоссе в США из соображений безопасности

Входящая вместе с Google в холдинг Alphabet компания Waymo располагает самым большим парком беспилотных такси в США, поэтому она уделяет особое внимание вопросам безопасности. Порой она самостоятельно ограничивает работу фирменного таксопарка, не дожидаясь претензий регулирующих органов.

Как сообщает Reuters, на этой неделе Waymo приостановила обслуживание в США тех маршрутов, которые подразумевают выезд беспилотных такси на скоростные трассы. Кроме того, компания приостановила работу своих роботакси в Атланте, штат Джорджия, ради совершенствования управляющего программного обеспечения. После его обновления машины под управлением автоматики должны лучше справляться с объездом подтопленных участков дороги и территорий, на которых ведутся ремонтные работы. Как отмечает Waymo, в управляющие алгоритмы будут внесены некоторые усовершенствования, после чего роботакси смогут вернуться на скоростные трассы США. До сих пор поездки по скоростным участкам дорог на роботакси Waymo были доступны в окрестностях Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Майами и Финиксе.

В черте городов в регионах присутствия Waymo работа такси при этом продолжается в обычном режиме. По-прежнему наблюдаются злоключения роботакси в местах подтопления проезжей части во время сильных ливней. В минувшую среду машина без пассажиров внутри остановилась посреди большой лужи в Атланте. В этом месяце Waymo уже обновляла ПО своих роботакси с целью обучения их безопасному проезду подтопленных территорий. В частности, при невозможности объезда подтопленного участка скорость движения роботакси теперь будут существенно снижать.