Сегодня 22 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Waymo перестала пускать роботакси на ско...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Waymo перестала пускать роботакси на скоростные шоссе в США из соображений безопасности

Входящая вместе с Google в холдинг Alphabet компания Waymo располагает самым большим парком беспилотных такси в США, поэтому она уделяет особое внимание вопросам безопасности. Порой она самостоятельно ограничивает работу фирменного таксопарка, не дожидаясь претензий регулирующих органов.

Источник изображения: Waymo

Источник изображения: Waymo

Как сообщает Reuters, на этой неделе Waymo приостановила обслуживание в США тех маршрутов, которые подразумевают выезд беспилотных такси на скоростные трассы. Кроме того, компания приостановила работу своих роботакси в Атланте, штат Джорджия, ради совершенствования управляющего программного обеспечения. После его обновления машины под управлением автоматики должны лучше справляться с объездом подтопленных участков дороги и территорий, на которых ведутся ремонтные работы. Как отмечает Waymo, в управляющие алгоритмы будут внесены некоторые усовершенствования, после чего роботакси смогут вернуться на скоростные трассы США. До сих пор поездки по скоростным участкам дорог на роботакси Waymo были доступны в окрестностях Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Майами и Финиксе.

В черте городов в регионах присутствия Waymo работа такси при этом продолжается в обычном режиме. По-прежнему наблюдаются злоключения роботакси в местах подтопления проезжей части во время сильных ливней. В минувшую среду машина без пассажиров внутри остановилась посреди большой лужи в Атланте. В этом месяце Waymo уже обновляла ПО своих роботакси с целью обучения их безопасному проезду подтопленных территорий. В частности, при невозможности объезда подтопленного участка скорость движения роботакси теперь будут существенно снижать.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Tesla сняла гриф секретности с отчётов о ДТП с участием своих роботакси
Waymo отучит роботакси штурмовать затопленные улицы
Waymo похвасталась, что её беспилотные такси проехали более 270 млн км без серьёзных происшествий
Учёные превратили дрожащий в руке смартфон в камеру, способную заглянуть за угол
Память в серверах Nvidia подорожала на 435 % при переходе от Blackwell к Vera Rubin — стойку оценили в $7,8 млн
Инференс ИИ скоро подешевеет, но пользователи этого почти не заметят
Теги: waymo, автопилот, роботакси, сша
waymo, автопилот, роботакси, сша
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава ASML подтвердил, что Илон Маск очень серьёзно настроен по поводу гигантской фабрики чипов TeraFab
На Каннском фестивале показали 95-минутный фильм, снятый с помощью ИИ за $500 000 и две недели
Google Gemini удалил 30 000 строк кода, сломал сервис и отчитался о восстановлении, которого не делал
Астрономы нашли «умеренный Сатурн» почти с земным климатом, а «Уэбб» впервые детально изучил его атмосферу
Samsung готовит 6,47-дюймовый смартфон Galaxy S27 Pro — четвёртый член флагманского семейства
Сегодня исполнилось 16 лет первой покупке за биткоины — две пиццы теперь стоили бы $770 млн 15 мин.
OpenAI сорвала выход полнометражного мультфильма Critterz, закрыв ИИ-видеогенератор Sora 27 мин.
Microsoft разрешит убирать раздражающую кнопку ИИ-помощника Copilot в Word, Excel и PowerPoint 2 ч.
Новый большой патч для Crimson Desert добавил детёнышей виверн и позволил Клиффу использовать дробовик 2 ч.
Meta переизобрела Reddit — приложение Forum объединит группы Facebook и ИИ-поиск ответов 2 ч.
Техас подал иск против Meta и WhatsApp — мессенджер соврал про зашифрованные переписки 2 ч.
Red Dead Redemption 2 вошла в тройку самых продаваемых игр за всю историю 3 ч.
Microsoft придумала временную заплатку для уязвимости YellowKey в BitLocker 4 ч.
Bungie после завершения поддержки Destiny 2 готовит не Destiny 3, а массовые увольнения 4 ч.
Apple попросила Верховный суд США пересмотреть решение, заставившее её поменять правила App Store 5 ч.
Wi-Fi 6 с подогревом: Netcraze представила уличную точку доступа Stellar 6 NAP-650 5 мин.
Китайские электромобили уже захватили 15 % европейского рынка и вряд ли остановятся 17 мин.
Waymo перестала пускать роботакси на скоростные шоссе в США из соображений безопасности 2 ч.
В Канаде нашли практически бесплатный источник «белого» водорода — он давно газирует воду в местных источниках 2 ч.
Лиза Су лично поехала на Тайвань выбивать дополнительные мощности для производства чипов AMD 2 ч.
Российская дистрибуция электроники рухнула на 35 % — маркетплейсы вытесняют розницу, а покупатели экономят 2 ч.
Дефицит меняет рынок: китайская DDR5 от CXMT просочилась в модули Corsair Vengeance 2 ч.
Представлен смартфон Realme 16T с дисплеем на 144 Гц и аккумулятором на 8000 мА·ч 4 ч.
Учёные превратили дрожащий в руке смартфон в камеру, способную заглянуть за угол 4 ч.
Память в серверах Nvidia подорожала на 435 % при переходе от Blackwell к Vera Rubin — стойку оценили в $7,8 млн 4 ч.