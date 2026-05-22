Китайские электромобили уже захватили 15 % европейского рынка и вряд ли остановятся

Европейские власти в экспансии автомобилей китайского производства увидели определённую угрозу ещё несколько лет назад, введя гибкую систему импортных пошлин, но их величина оказалась не настолько большой, чтобы ограничить приток китайских машин в ЕС. В апреле они заняли более 15 % местного рынка электромобилей.

По статистике Dataforce, в апреле объёмы продаж электромобилей китайских марок в ЕС более чем удвоились в годовом сравнении до 32 181 штуки. В целом, китайские марки уже занимают почти 10 % европейского рынка легковых автомобилей, если считать не только машины на электротяге. Прогресс китайских электромобилей в Европе оказался довольно быстрым, поскольку ещё в 2021 году они продавали здесь только по несколько сотен машин в месяц. В сегменте подзаряжаемых гибридов китайские марки смогли занять почти 29 % европейского рынка по итогам апреля.

Ассортимент марок и моделей китайских электромобилей в Европе расширяется. Та же BYD начала предлагать в регионе продукцию под маркой Denza, которая исторически создавалась в сотрудничестве с Mercedes-Benz и претендовала на премиальный статус. Некоторое время назад BYD полностью выкупила долю немецкого партнёра в этом СП. Если европейский автопром переживает кризис и пытается найти достойное применение пустующим предприятиям, то китайские производителями в Европе ищут спасения от острой конкуренции и «ценовой войны», которые наблюдаются на домашнем рынке КНР.

Если ранее сотрудничество с китайскими компаниями использовалось европейскими автопроизводителями для освоения рынка Поднебесной, то теперь вектор сменился на противоположный. Leapmotor закрепилась на рынке ЕС через сотрудничество со Stellantis, а Volkswagen стал акционером китайской Xpeng, и теперь разрабатывает свои электромобили с участием китайского партнёра.

Великобритания не вводит дополнительные пошлины на импортируемые электромобили, поэтому на местном рынке обрели популярность торговые марки китайской Chery, знакомые и российским потребителям: Jaecoo и Omoda. Почти каждый ведьмой электромобиль, продаваемый в Великобритании, имеет китайское происхождение. Эксперты поясняют, что британские потребители менее разборчивы с точки зрения привязанности к определённым торговым маркам, а потому китайские предложения находят здесь своего покупателя.