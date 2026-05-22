Ролевой шутер Witchfire от экс-разработчиков Painkiller и Bulletstorm скоро получит перевод на русский — подробности The Revelations Update

Польская студия The Astronauts, основанная бывшими разработчиками Painkiller и Bulletstorm, поделилась подробностями последнего крупного обновления фэнтезийного ролевого шутера Witchfire на пути к выходу из раннего доступа.

Основными особенностями патча 0.9 (The Revelations Update) станут новая эндгейм-локация (Outskirts Vault), переработка системы осквернения мира (теперь зависит от действий игрока) и перевод на новые языки.

С самого выхода в раннем доступе Witchfire имеет поддержку лишь английского, но с релизом The Revelations Update получит 14 локализаций (по две вариации китайской и испанской), включая русскую.

По словам менеджера сообщества The Astronauts Пётрека Модзелевского (Piotrek Modzelewski), разработчики Witchfire сделают всё возможное, чтобы пользователям раннего доступа не пришлось начинать всё сначала после релиза 1.0.

Модзелевский также окончательно подтвердил, что Witchfire была, есть и, скорее всего, останется исключительно однопользовательской игрой. Никакого кооператива, PvP и PvPvE разработчики добавлять не планируют.

Пользователям Witchfire достаётся роль обращённого в охотника на ведьм и вооружённого колдунами Ватикана жертвенника. В проекте смешались элементы Souls-игр, эвакуационных шутеров и роглайтов.

Ранний доступ Witchfire проходит эксклюзивно на ПК (Steam, Epic Games Store). Релиз The Revelations Update ожидается относительно скоро, а версия 1.0, согласно анонсу в прошлом сентябре, запланирована на 2026 год.

Теги: witchfire, the astronauts, ролевой шутер
